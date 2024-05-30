У Кулебы ответили премьеру Грузии, который заявил, что Украина "развалилась" после Майдана

В Министерстве иностранных дел считают, что высказывания премьера Грузии об Украине "неприемлемы и возмутительны"

Ираклий Кобахидзе (Фото: EPA)

В Министерстве иностранных дел ответили на заявления премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе о якобы распаде Украины после событий Майдана в 2014 году. В ведомстве призвали грузинских чиновников воздерживаться от подобных высказываний и упрекнули в схожей с российской риторике.

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Как сообщало издание Грузия-online, в разговоре с журналистами Кобахидзе заявил, что "никто не дождется майдана в Грузии", и напомнил в этом контексте о Революции достоинства в Украине.

"До 2013 года Украина была страной, у которой была территориальная целостность, с экономикой $200 млрд, а сегодня страна развалилась, экономика страны качественно сократилась за столько лет, 20% территорий страны оккупированы, десятки тысяч человек погибли, и кто возьмет на себя за это ответственность? Ответственности за это никто не несет", – считает премьер Грузии.

В ответ на слова главы грузинского правительства МИД отметил, что такие высказывания об Украине, героизме и борьбе украинского народа за свободу и независимость – неприемлемы и возмутительны.

Только российская сторона виновата в смерти тысячи украинцев и разрушении городов и сел государства, отметили в ведомстве.

Кроме того, МИД упрекнул Кобахидзе в том, что в своем заявлении он ни разу не упомянул о России.

"Досадно наблюдать последовательную и постоянную деградацию политических заявлений премьера Грузии, которые в последнее время уже трудно отличить от заявлений российского руководства", – говорится в сообщении.

Министерство призвало грузинских чиновников воздержаться от подобных заявлений об Украине и перестать использовать имя государства во внутриполитической борьбе Тбилиси.

В то же время в ведомстве добавили, что Украина продолжит поддерживать суверенитет и территориальную целостность Грузии и стремление народа страны к миру и свободе.

Ранее Кобахидзе уже отличался подобными заявлениями об Украине – в частности, он говорил, что грузинский закон об "иноагентах" направлен прежде всего на защиту его государства от "украинизации". 18 апреля МИД отреагировал на высказывания премьера Грузии, отметив, что реальной угрозой для Тбилиси является русификация, а не мифическая "украинизация".

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