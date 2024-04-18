Прем’єр Грузії заявив, що закон про "іноагентів" захистить від "українізації". У Кулеби відповіли

Реальною загрозою для Грузії на тлі останніх подій у країні є русифікація, а не міфічна "українізація". Про це заявило Міністерство закордонних справ, коментуючи нещодавню заяву грузинського премʼєр-міністра Іраклія Кобахідзе і загалом загострення внутрішньополітичної ситуації в Грузії.

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Як повідомляв грузинський телеканал 1TV, 17 квітня на брифінгу в урядовій адміністрації Кобахідзе заявив, що законопроєкт про "іноагентів" спрямований "насамперед на захист Грузії від українізації – зміцнення суверенітету Грузії та забезпечення стабільного розвитку країни, що є необхідною умовою для інтеграції в Європейський Союз".

У МЗС заявили, що "викликають обурення" коментарі Кобахідзе щодо загрози "українізації", проти якої нібито спрямований зазначений законопроєкт.

"Використання імені нашої країни у такому зневажливому контексті завдає додаткової шкоди українсько-грузинським відносинам. Русифікація, а не міфічна "українізація", є реальною загрозою для Грузії", – йдеться в повідомлення.

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У відомстві наголосили, що Україна зацікавлена у мирній та дружній атмосфері у Грузії, завжди рішуче підтримувала і продовжує підтримувати суверенітет і територіальну цілісність країни.

В МЗС висловили стурбованість ситуацією у Грузії і закликали всі сторони поважати право громадян країни на мирний протест та шукати вирішення ситуації шляхом конструктивного діалогу.

7 березня 2023 року парламент Грузії у першому читанні підтримав аналогічний російському законопроєкт, який оголошує неурядові організації та частину ЗМІ "агентами іноземного впливу". Біля парламенту розпочалися протести.

10 березня на тлі протестів грузинський парламент відхилив у другому читанні цей законопроєкт.

3 квітня 2024 року лідер парламентської фракції Мдінарадзе заявив, що Грузинська мрія знову винесе на розгляд законопроєкт про "іноагентів".

16 квітня у Тбілісі під час акції протесту проти закону про "іноагентів" спецпризначенці почали розганяти протестувальників.

17 квітня парламент Грузії на засіданні затвердив у першому читанні законопроєкт про "іноагентів".

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