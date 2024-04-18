Премьер Грузии заявил, что закон об "иноагентах" защитит от "украинизации". В МИД ответили

Реальной угрозой для Грузии на фоне последних событий в стране является русификация, а не мифическая "украинизация". Об этом заявило Министерство иностранных дел, комментируя недавнее заявление грузинского премьер-министра Ираклия Кобахидзе и в целом обострение внутриполитической ситуации в Грузии.

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Как сообщал грузинский телеканал 1TV, 17 апреля на брифинге в правительственной администрации Кобахидзе заявил, что законопроект об "иноагентах" направлен "прежде всего на защиту Грузии от украинизации – укрепление суверенитета Грузии и обеспечение стабильного развития страны, что является необходимым условием для интеграции в Европейский Союз".

В МИД заявили, что "вызывают возмущение" комментарии Кобахидзе по поводу угрозы "украинизации", против которой якобы направлен указанный законопроект.

"Использование имени нашей страны в таком пренебрежительном контексте наносит дополнительный ущерб украинско-грузинским отношениям. Русификация, а не мифическая "украинизация" является реальной угрозой для Грузии", – говорится в сообщении.

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В ведомстве подчеркнули, что Украина заинтересована в мирной и дружеской атмосфере в Грузии, всегда решительно поддерживала и продолжает поддерживать суверенитет и территориальную целостность страны.

В МИД выразили обеспокоенность ситуацией в Грузии и призвали все стороны уважать право граждан страны на мирный протест и искать разрешение ситуации путем конструктивного диалога.

7 марта 2023 года парламент Грузии в первом чтении поддержал аналогичный российскому законопроект, объявляющий неправительственные организации и часть СМИ "агентами иностранного влияния". Возле парламента начались протесты.

10 марта на фоне протестов грузинский парламент отклонил во втором чтении этот законопроект.

3 апреля 2024 года лидер парламентской фракции Мдинарадзе заявил, что Грузинская мечта снова вынесет на рассмотрение законопроект об "иноагентах".

16 апреля в Тбилиси во время акции протеста против закона об "иноагентах" спецназовцы начали разгонять протестующих.

17 апреля парламент Грузии на заседании утвердил в первом чтении законопроект об "иноагентах".

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