У Раді збираються заборонити військовим публікувати фото і відео, які можуть розкрити позиції

Йдеться про матеріали, завдяки яким можна визначити геолокацію самих військовослужбовців, військові об'єкти, військові частини тощо

Фото: Генштаб ЗСУ

26 депутатів Верховної Ради збираються заборонити українським військовослужбовцям публікувати у мережі фото та відео, за якими можна їх ідентифікувати. Про це йдеться в законопроєкті №10313.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Законопроєктом пропонується заборонити військовим поширювати у соцмережах та масмедіа інформацію, яка може нашкодити їм та їхнім побратимам.

Йдеться про фото та відео, завдяки обробці яких за допомогою спеціального програмного забезпечення можна визначити геолокацію самих військовослужбовців, військові об'єкти, військові частини тощо.

Ініціатором законопроєкту є голова фракції Слуга народу Давид Арахамія. Серед відомих підписантів зокрема голова Комітету ВР з питань нацбезпеки, питання та розвідки Олександр Завітневич, а також голова ВО Батьківщина Юлія Тимошенко та нардеп від Євросолідарності Олексій Гончаренко.

2 червня 2023 року у Києві суд відправив під цілодобовий домашній арешт блогерку Інну Чернецьку, яка публікувала відео протиповітряної оборони.

Читайте також: Рада готує зміни до пенсій військових: місяць бойових дій – чотири місяці вислуги