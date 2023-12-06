В Раде хотят запретить военным публиковать фото и видео, которые могут раскрыть позиции

Речь идет о материалах, благодаря которым можно определить геолокацию самих военнослужащих, военные объекты, воинские части и т.п.

Фото: Генштаб ВСУ

Депутаты Верховной Рады собираются запретить украинским военнослужащим публиковать в сети фото и видео, по которым их можно идентифицировать. Об этом говорится в законопроекте №10313.

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Законопроектом "о внесении изменений в некоторые законы Украины по обеспечению прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту" предлагается запретить военным распространять в соцсетях и масс-медиа информацию, которая может навредить им и их побратимам.

Речь идет о фото и видео, благодаря обработке которых с помощью специального программного обеспечения можно определить геолокацию самих военнослужащих, военные объекты, воинские части.

2 июня 2023 года в Киеве суд отправил под круглосуточный домашний арест блоггера Инну Чернецкую, публиковавшую видео противовоздушной обороны.

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