У Словаччині пропонують ввести обовʼязкову військову службу через війну в Україні та Орбана
Міністр спорту і туризму Словаччини Рудольф Гуляк запропонував ввести в Словаччині обов'язкову військову службу. Одними з причин є війна РФ проти України та позиція угорського премʼєра Віктора Орбана, сказав Гуляк під час пресконференції, передає Noviny.
"За межами нашої держави вирує війна, російські безпілотники залітають у Польщу, а прем'єр-міністр сусідньої держави (Віктор Орбан. – Ред.) марить про велику Угорщину. Держава, яка не може захистити свої кордони, не має права на існування", – наголосив міністр
За його словами, ситуація в Словаччині є тривожною, оскільки країна не має власної системи протиповітряної оборони.
Згідно з пропозицією Гуляка, чоловіки проходили б щонайменше тримісячне навчання після досягнення 18 років, але не в казармах, а поблизу свого місця проживання.
Глава Мінспорту додав, що такий захід "дорогий, але необхідний". Він хоче, щоб у Словаччині створили армію за зразком швейцарської.
- 5 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що було б "правильним", якби Словаччина стала частиною нової системи безпеки. Про це він сказав під час брифінгу з прем’єр-міністром Фіцо.
- Перед цим Фіцо повідомив, що із зустрічі з диктатором Путіним він "зробив кілька висновків і меседжів", які хотів передати президенту України.
