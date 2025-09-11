У Словаччині пропонують ввести обовʼязкову військову службу через війну в Україні та Орбана

Ситуація в Словаччині є тривожною, оскільки країна не має власної системи протиповітряної оборони, заявив міністр

Військовий Словаччини (Ілюстративне фото: Flickr)

Міністр спорту і туризму Словаччини Рудольф Гуляк запропонував ввести в Словаччині обов'язкову військову службу. Одними з причин є війна РФ проти України та позиція угорського премʼєра Віктора Орбана, сказав Гуляк під час пресконференції, передає Noviny.

"За межами нашої держави вирує війна, російські безпілотники залітають у Польщу, а прем'єр-міністр сусідньої держави (Віктор Орбан. – Ред.) марить про велику Угорщину. Держава, яка не може захистити свої кордони, не має права на існування", – наголосив міністр

За його словами, ситуація в Словаччині є тривожною, оскільки країна не має власної системи протиповітряної оборони.

Згідно з пропозицією Гуляка, чоловіки проходили б щонайменше тримісячне навчання після досягнення 18 років, але не в казармах, а поблизу свого місця проживання.

Глава Мінспорту додав, що такий захід "дорогий, але необхідний". Він хоче, щоб у Словаччині створили армію за зразком швейцарської.