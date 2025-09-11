В Словакии предлагают ввести обязательную военную службу из-за войны в Украине и Орбана

Военный Словакии (Иллюстративное фото: Flickr)

Министр спорта и туризма Словакии Рудольф Гуляк предложил ввести в Словакии обязательную военную службу. Одними из причин являются война РФ против Украины и позиция венгерского премьера Виктора Орбана, сказал Гуляк во время пресс-конференции, передаёт Noviny.

"За пределами нашего государства бушует война, российские беспилотники залетают в Польшу, а премьер-министр соседнего государства (Виктор Орбан – ред.) грезит о великой Венгрии. Государство, которое не может защитить свои границы, не имеет права на существование", – подчеркнул министр

По его словам, ситуация в Словакии является тревожной, поскольку страна не имеет собственной системы противовоздушной обороны.

Согласно предложению Гуляка, мужчины проходили бы по меньшей мере трехмесячное обучение по достижении 18 лет, но не в казармах, а вблизи своего места жительства.

Глава минспорта добавил, что такое мероприятие "дорогое, но необходимое". Он хочет, чтобы в Словакии создали армию по образцу швейцарской.