Зеленский: Было бы правильно, чтобы Словакия была частью новой системы безопасности

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский считает "правильным", если бы Словакия стала частью новой системы безопасности. Такое мнение он высказал на совместном брифинге с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Ужгороде.

Глава государства рассказал, что проинформировал премьера Словакии о разговоре с президентом США Дональдом Трампом, а также о работе с лидерами "коалиции желающих" для приближения мира и обеспечения безопасности Украины.

"Мир не имеет альтернатив, и мы выступаем за мир. Надо завершить войну, и это должна сделать именно Россия как единственный субъект, который эту войну начал и который, к сожалению, затягивает ее. Мы в Украине хотим мира. Мы рассчитываем на поддержку наших мирных усилий", – сказал президент.

Зеленский добавил, что Фицо заверил его в том, что Словакия будет вместе с другими партнерами в работе ради мира.

Также президент рассказал, что обсудил с премьером страны вопрос гарантий безопасности.

"Словакия готова определить свою позицию по этому поводу и открыта к диалогу с нами. Большинство Европы – уже в гарантиях, и мы работаем с партнерами. Считаем, что было бы правильно, чтобы Словакия также была частью новой системы безопасности", – подчеркнул Зеленский.

2 сентября во время встречи с Путиным в Китае Фицо заявлял, что планирует обсудить "недопустимость атак на энергоинфраструктуру" во время разговора с Зеленским 5 сентября, а также рассказал, что его страна "очень жестко" реагирует на удары Украины по российским нефтепроводам.

Впоследствии премьер Словакии сообщил, что из встречи с диктатором РФ он "сделал несколько выводов и месседжей", которые хотел передать президенту Украины.