Зеленський: Було б правильно, щоб Словаччина була частиною нової системи безпеки

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський вважає "правильним", якби Словаччина стала частиною нової системи безпеки. Таку думку він висловив на спільному брифінгу з прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо в Ужгороді.

Глава держави розповів, що поінформував прем'єра Словаччини про розмову з президентом США Дональдом Трампом, а також про роботу з лідерами "коаліції охочих" для наближення миру та гарантування безпеки України.

"Мир не має альтернатив, і ми виступаємо за мир. Треба завершити війну, і це повинна зробити саме Росія як єдиний суб’єкт, який цю війну почав і який, на жаль, затягує її. Ми в Україні хочемо миру. Ми розраховуємо на підтримку наших мирних зусиль", – сказав президент.

Зеленський додав, що Фіцо запевнив його в тому, що Словаччина буде разом з іншими партнерами в роботі заради миру.

Також президент розповів, що обговорив із прем’єром країни питання гарантій безпеки.

"Словаччина готова визначити свою позицію щодо цього та відкрита до діалогу з нами. Більшість Європи – уже в гарантіях, і ми працюємо з партнерами. Вважаємо, що було б правильно, щоб Словаччина також була частиною нової системи безпеки", – наголосив Зеленський.

2 вересня під час зустрічі з Путіним у Китаї Фіцо заявляв, що планує обговорити "неприпустимість атак на енергоінфраструктуру" під час розмови із Зеленським 5 вересня, а також розповів, що його країна "дуже жорстко" реагує на удари України по російських нафтопроводах.

Згодом прем'єр Словаччини повідомив, що із зустрічі з диктатором РФ він "зробив кілька висновків і меседжів", які хотів передати президенту України.