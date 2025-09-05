Зеленський розповів Фіцо про дзвінок з Трампом

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

В Ужгороді президент Володимир Зеленський зустрівся з проросійським прем'єром Словаччини Робертом Фіцо. Про подію повідомляє Укрінформ.

"Дякую за цей візит. У нас була змістовна розмова. Важливо, що цей наш діалог є. Ми будемо продовжувати його", – розповів керівник України.

Він додав, що поінформував Фіцо про розмову з главою США Дональдом Трампом та результати засідання "коаліції охочих" у Парижі 4 вересня.

Того дня Зеленський повідомляв, що під час телефонної розмови Трамп порушував питання того, що Словаччина та Угорщина купують російську нафту, й був "дуже незадоволений", що її закуповує Європа. Раніше керівник Штатів у відповіді на лист проросійського прем'єра Угорщини Віктора Орбана негативно висловлювався про українські удари по інфраструктурі російського трубопроводу "Дружба", через який Будапешт та Братислава отримують нафту.

Після зустрічі 5 вересня з Фіцо Зеленський також зазначив, що Україна та Словаччина мають зберігати прагматичний характер роботи на рівні лідерів та у міжурядовій роботі.

ОНОВЛЕНО. "Поінформував про нашу розмову вчора з президентом Трампом, про роботу з лідерами коаліції охочих для наближення миру й гарантування безпеки України, про безпекову архітектуру для Європи. І Словаччина не залишиться осторонь. Премʼєр-міністр розказав про свої контакти в Китаї. Окреме й важливе питання енергетичної незалежності Європи. У російської нафти, як і в російського газу, немає майбутнього", – написав згодом керівник України.

Словацьке медіа Dennik N писало, що Зеленського супроводжувала прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, а до складу делегації Фіцо входили віцепрем'єрка і міністерка економіки Деніса Сакова, а також міністр закордонних та європейських справ Юрай Бланар.

До зустрічі речник міністерства закордонних справ України Георгій Тихий повідомляв, що Зеленський та Фіцо мали обговорити питання двосторонніх відносин, зокрема ті, що "викликають занепокоєння" у словацької сторони, передає Суспільне.

Чиновник зауважив, що Україна відкрита до діалогу та готова до конструктивних рішень.

"Попри щоденні атаки Росії на українську інфраструктуру та енергетику, Україна залишається надійним партнером. Транспортування нафти й газу територією Росії — це відповідальність російської сторони. І не лише Словаччина, а й інші держави, зокрема Угорщина, висловлюють свої побоювання з цього приводу", – акцентував чиновник.

Він додав, що між Україною та Словаччиною реалізується низка економічних, інфраструктурних та енергетичних проєктів, котрі є взаємно вигідними. За словами Тихого, Київ очікує, що Братислава підтримає українську інтеграцію до Європейського союзу і НАТО.