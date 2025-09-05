Зеленский рассказал Фицо о звонке с Трампом

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

В Ужгороде президент Владимир Зеленский встретился с пророссийским премьером Словакии Робертом Фицо. О событии сообщает Укринформ.

"Спасибо за этот визит. У нас был содержательный разговор. Важно, что этот наш диалог есть. Мы будем продолжать его", – рассказал руководитель Украины.

Он добавил, что проинформировал Фицо о разговоре с главой США Дональдом Трампом и результаты заседания "коалиции желающих" в Париже 4 сентября.

В тот день Зеленский сообщал, что во время звонка Трамп поднимал вопрос того, что Словакия и Венгрия покупают российскую нефть, и был "очень недоволен", что ее закупает Европа. Ранее руководитель Штатов в ответе на письмо пророссийского премьера Венгрии Виктора Орбана негативно высказывался об украинских ударах по инфраструктуре российского трубопровода "Дружба", через который Будапешт и Братислава получают нефть.

После встречи 5 сентября с Фицо украинский президент отметил, что Украина и Словакия должны сохранять прагматичный характер работы на уровне лидеров и в межправительственной работе.

ОБНОВЛЕНО. "Сообщил о нашем вчерашнем разговоре с президентом Трампом, о работе с лидерами коалиции желающих приблизить мир и гарантировать безопасность Украины, о безопасности архитектуры для Европы. И Словакия не останется в стороне. Премьер-министр рассказал о своих контактах в Китае. Отдельный и важный вопрос энергетической независимости Европы. У российской нефти, как и у российского газа, нет будущего", – написал впоследствии глава Украины.

Словацкое медиа Dennik N писало, что Зеленского сопровождала премьер-министр Юлия Свириденко, а в состав делегации Фицо входили вице-премьер и министр экономики Дениса Сакова, а также министр иностранных и европейских дел Юрай Бланар.

До встречи спикер министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий сообщал, что Зеленский и Фицо должны были обсудить вопросы двусторонних отношений, в частности те, что "вызывают беспокойство" у словацкой стороны, передает Суспільне.

Чиновник отметил, что Украина открыта к диалогу и готова к конструктивным решениям.

"Несмотря на ежедневные атаки России на украинскую инфраструктуру и энергетику, Украина остается надежным партнером. Транспортировка нефти и газа по территории России – это ответственность российской стороны. И не только Словакия, но и другие государства, в частности Венгрия, выражают свои опасения по этому поводу", – акцентировал чиновник.

Он добавил, что между Украиной и Словакией реализуется ряд экономических, инфраструктурных и энергетических проектов, которые являются взаимно выгодными. По словам Тихого, Киев ожидает, что Братислава поддержит украинскую интеграцию в Европейский союз и НАТО.