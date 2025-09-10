У США підстрелили ультраправого блогера. Трамп закликав молитися за нього

У штаті Юта було поранено прихильника і близького союзника президента США

Чарлі Кірк (Фото: CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH / EPA)

У Сполучених Штатах невідомий стріляв в ультраправого активіста і блогера Чарлі Кірка під час публічного заходу в Університеті долини Юти. Про це повідомляє телеканал NBC News із посиланням на речника навчального закладу.

За його словами, засновник організації Turning Point USA Кірк провів близько 20 хвилин презентації, коли свідки почули постріли із сусідньої будівлі.

Представник університету зазначив, що, за їхніми даними, Кірк був поранений і разом зі своєю охороною виведений із території закладу, внутрішній двір очистили від людей.

Активіст був єдиною людиною, яка отримала поранення, додав чиновник.

У мережі шириться відео з моментом, коли стріляли в Кірка – на кадрах зображено насилля 18+.

GRAPHIC CONTENT ⚠️⚠️⚠️

Close up of the moment #CharlieKirk was shot pic.twitter.com/a7Dw2feQfO — Uncensored News (@Uncensorednewsw) September 10, 2025

Кірк проводив тур із заходами в університетах у всій країні.

Згодом в Університеті заявили, що підозрюваного у стрілянині затримано.

Тим часом глава США Дональд Трамп закликав молитися за постраждалого.

"Ми всі повинні молитися за Чарлі Кірка, якого підстрелили. Чудова людина з усіх боків. БОЖЕ, БЛАГОСЛОВИ ЙОГО!" – написав американський президент.

Кірк – прихильник Трампа і його близький союзник.

З-поміж іншого, він виступав проти військової допомоги Україні, а також заявляв, нібито це президент Володимир Зеленський заважає настанню миру.