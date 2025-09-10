В США подстрелили ультраправого блогера. Трамп призвал молиться за него

В штате Юта был ранен сторонник и близкий союзник президента США

Чарли Кирк (Фото: CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH / EPA)

В Соединенных Штатах неизвестный стрелял в ультраправого активиста и блогера Чарли Кирка во время публичного мероприятия в Университете долины Юты. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на спикера учебного заведения.

По его словам, основатель организации Turning Point USA Кирк провел около 20 минут презентации, когда свидетели услышали выстрелы из соседнего здания.

Представитель университета отметил, что, по их данным, Кирк был ранен и вместе со своей охраной выведен с территории заведения, внутренний двор очистили от людей.

Активист был единственным человеком, который получил ранения, добавил чиновник.

В сети распространяется видео с моментом, когда стреляли в Кирка – на кадрах изображено насилие 18+.

Кирк проводил тур с мероприятиями в университетах по всей стране.

Впоследствии в Университете заявили, что подозреваемый в стрельбе задержан.

Тем временем глава США Дональд Трамп призвал молиться за пострадавшего.

"Мы все должны молиться за Чарли Кирка, которого подстрелили. Замечательный человек со всех сторон. БОЖЕ, БЛАГОСЛОВИ ЕГО!" – написал американский президент.

Кирк – сторонник Трампа и его близкий союзник.

Среди прочего, он выступал против военной помощи Украине, а также заявлял, якобы это президент Владимир Зеленский мешает наступлению мира.