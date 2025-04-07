У США пояснили мита проти островів з пінгвінами: Кінець безглуздим лазівкам
Санкції США проти безлюдних островів Герд і Макдональд, де мешкають пінгвіни та тюлені, були введені, щоб покласти край можливим лазівкам країн для торгівлі. Про це повідомив міністр торгівлі США Говард Лютнік в ефірі CBS News.
Міністра запитали, чи використовувався штучний інтелект для того, щоб згенерувати масштабні санкції США. Тарифи в 10% були накладені й на два безлюдні острови.
"Ні, ні... Дивіться, ідея в тому, щоб не залишилося жодної країни. Тому що ідея полягає в тому, що якщо ви щось упускаєте зі списку, країни, які намагаються здебільшого арбітражувати Америку, йдуть через ці країни до нас", – сказав Лютнік.
Він нагадав, що США запровадили тарифи проти Китаю у 2018 році, але після цього країна почала заходити на американський ринок через інші країни, тим самим оминаючи податки.
Президент США Дональд Трамп "втомився від цього" і має намір виправити, зазначив Лютнік.
"Тож кінець цим безглуздим лазівкам. І тепер він намагається сказати, що я збираюся виправити торговий дефіцит США. Це питання національної безпеки... І він втомився від того, що його обдирає решта світу", – сказав американський міністр економіки.
- 2 квітня Трамп оголосив про нові мита на іноземні товари. У списку є Україна, яка платитиме 10% мит, але немає Росії.
- Глава Мінфіну США пояснив, чому РФ не торкнулися мита.
- 3 квітня повідомлялося, що в списку санкцій зі 183 країн і Євросоюзу опинилися острови Герд і Макдональд з основним населенням у вигляді пінгвінів і тюленів.