У США пояснили мита проти островів з пінгвінами: Кінець безглуздим лазівкам

Міністр економіки зазначив, що Трамп втомився від того, що США "обдирає" решта світу

Говард Лютнік (Фото: EPA / FRANCIS CHUNG)

Санкції США проти безлюдних островів Герд і Макдональд, де мешкають пінгвіни та тюлені, були введені, щоб покласти край можливим лазівкам країн для торгівлі. Про це повідомив міністр торгівлі США Говард Лютнік в ефірі CBS News.

Міністра запитали, чи використовувався штучний інтелект для того, щоб згенерувати масштабні санкції США. Тарифи в 10% були накладені й на два безлюдні острови.

"Ні, ні... Дивіться, ідея в тому, щоб не залишилося жодної країни. Тому що ідея полягає в тому, що якщо ви щось упускаєте зі списку, країни, які намагаються здебільшого арбітражувати Америку, йдуть через ці країни до нас", – сказав Лютнік.

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Він нагадав, що США запровадили тарифи проти Китаю у 2018 році, але після цього країна почала заходити на американський ринок через інші країни, тим самим оминаючи податки.

Президент США Дональд Трамп "втомився від цього" і має намір виправити, зазначив Лютнік.

"Тож кінець цим безглуздим лазівкам. І тепер він намагається сказати, що я збираюся виправити торговий дефіцит США. Це питання національної безпеки... І він втомився від того, що його обдирає решта світу", – сказав американський міністр економіки.