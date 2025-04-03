Трамп увів мита проти безлюдних островів з пінгвінами та тюленями

Люди на острові висаджувалися у XX столітті

Острів Герд (Фото: Newswep)

Глобальні мита президента США Дональда Трампа проти 183 країн та Євросоюзу торкнулися двох віддалених островів Герд і Макдональд, на яких не живуть люди. Повний перелік країн опублікував Білий дім.

США обклали безлюдні острови 10% митом.

Вулканічні острови Герд і Макдональд – це одні з найвіддаленіших ділянок суші Землі. Розташовуються острови у південній частині Індійського океану і вважаються територією Австралії, але географічно ближче до Антарктики.

Постійне населення на островах відсутнє, але їх відвідують туристи (без висадки на берег) і наукові експедиції (на острів Герд).

Люди висаджувалися на острові лише двічі в історії – у 1971 та 1980 роках. Острови Герд і Макдональд у 1983 році були внесені до списку Національного надбання Австралії, а у 1997 році включені до списку Світової спадщини ЮНЕСКО.

Постійне населення острова – золотоволосі пінгвіни, антарктичні морські котики та чорнобриві альбатроси, які перебувають під загрозою зникнення.

Острови Герд і Макдональд