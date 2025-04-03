Трамп увів мита проти безлюдних островів з пінгвінами та тюленями
Глобальні мита президента США Дональда Трампа проти 183 країн та Євросоюзу торкнулися двох віддалених островів Герд і Макдональд, на яких не живуть люди. Повний перелік країн опублікував Білий дім.
США обклали безлюдні острови 10% митом.
Вулканічні острови Герд і Макдональд – це одні з найвіддаленіших ділянок суші Землі. Розташовуються острови у південній частині Індійського океану і вважаються територією Австралії, але географічно ближче до Антарктики.
Постійне населення на островах відсутнє, але їх відвідують туристи (без висадки на берег) і наукові експедиції (на острів Герд).
Люди висаджувалися на острові лише двічі в історії – у 1971 та 1980 роках. Острови Герд і Макдональд у 1983 році були внесені до списку Національного надбання Австралії, а у 1997 році включені до списку Світової спадщини ЮНЕСКО.
Постійне населення острова – золотоволосі пінгвіни, антарктичні морські котики та чорнобриві альбатроси, які перебувають під загрозою зникнення.
- 27 березня 2025 року Трамп розпорядився запровадити мита у розмірі 25% на імпорт автомобілів та автозапчастин. Вони набудуть чинності 3 квітня для автомобілів і не пізніше 3 травня для запчастин.
- 28 березня повідомлялося, що президент США застеріг американських автовиробників від підвищення цін у відповідь на мита на імпортні автомобілі та запчастини.
- 2 квітня Трамп оголосив про нові мита на іноземні товари. У списку є Україна, яка платитиме 10% мит.
- 3 квітня Глава Мінфіну США пояснив чому РФ не торкнулися мита. За його словами, США і так не торгують із Росією через санкції.