Острова с пингвинами, но без людей попали под пошлины Трампа
Глобальные пошлины президента США Дональда Трампа против 183 стран и Евросоюза коснулись двух отдаленных островов Херд и Макдональд, на которых не живут люди. Полный список стран опубликовал Белый дом.
США обложили необитаемые острова 10% пошлинами.
Вулканические острова Херд и Макдональд – это одни из самых отдаленных участков суши на Земле. Располагаются острова в южной части Индийского океана и считаются территорией Австралии, но географически ближе расположены к Антарктике.
Согласно информации из открытых источников, постоянное население на островах отсутствует, но их посещают туристы (без высадки на берег) и научные экспедиции (на остров Херд).
Люди высаживались на острове всего дважды в истории – в 1971 и 1980 годах. Острова Херд и Макдональд в 1983 году были внесены в список Национального достояния Австралии, а в 1997 году включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Постоянное население острова – золотоволосые пингвины, антарктические морские котики и чернобровые альбатросы, которые находятся под угрозой исчезновения.
- 27 марта 2025 года Трамп распорядился ввести пошлины в размере 25% на импорт автомобилей и автозапчастей. Они вступят в силу 3 апреля для автомобилей и не позднее 3 мая для запчастей.
- 28 марта сообщалось, что президент США предостерег американских автопроизводителей от повышения цен в ответ на пошлины на импортные автомобили и запчасти.
- 2 апреля Трамп объявил о новых пошлинах на иностранные товары. В списке есть Украина, которая будет платить 10% пошлин.
- 3 апреля Глава Минфина США объяснил почему РФ не затронули пошлины. По его словам, США и так не торгуют с Россией из-за санкций.