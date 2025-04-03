Острова с пингвинами, но без людей попали под пошлины Трампа

Люди на острове высаживались в XX веке

Остров Херд (Фото: Newswep)

Глобальные пошлины президента США Дональда Трампа против 183 стран и Евросоюза коснулись двух отдаленных островов Херд и Макдональд, на которых не живут люди. Полный список стран опубликовал Белый дом.

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

США обложили необитаемые острова 10% пошлинами.

Вулканические острова Херд и Макдональд – это одни из самых отдаленных участков суши на Земле. Располагаются острова в южной части Индийского океана и считаются территорией Австралии, но географически ближе расположены к Антарктике.

Согласно информации из открытых источников, постоянное население на островах отсутствует, но их посещают туристы (без высадки на берег) и научные экспедиции (на остров Херд).

Люди высаживались на острове всего дважды в истории – в 1971 и 1980 годах. Острова Херд и Макдональд в 1983 году были внесены в список Национального достояния Австралии, а в 1997 году включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Постоянное население острова – золотоволосые пингвины, антарктические морские котики и чернобровые альбатросы, которые находятся под угрозой исчезновения.

Острова Херд и Макдональд (скриншот карты)