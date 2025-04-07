В США объяснили пошлины против островов с пингвинами: Конец нелепым лазейкам

Говард Лютник (Фото: EPA / FRANCIS CHUNG)

Санкции США против необитаемых островов Херд и Макдональд, где живут пингвины и тюлени, были введены, чтобы положить конец возможным лазейкам стран для торговли. Об этом сообщил министр торговли США Говард Лютник в эфире CBS News.

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Министра спросили о том, использовался ли искусственный интеллект для того, чтобы сгенерировать масштабные санкции США. Тарифы в 10% были наложены и на два необитаемых острова.

"Нет, нет... Смотрите, идея в том, чтобы не осталось ни одной страны. Потому что идея заключается в том, что если вы что-то упускаете из списка, страны, которые пытаются в основном арбитражировать Америку, идут через эти страны к нам", – сказал Лютник.

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Он напомнил, что США ввели тарифы против Китая в 2018 году, но после этого страна начала заходить на американский рынок через другие страны, тем самым обходя налоги.

Президент США Дональд Трамп "устал от этого" и намерен исправить, отметил Лютник. По его словам, Трамп заявил, что не может позволить, чтобы какая-либо часть мира была местом, через которое Китай или другие страны могли бы вести поставки в обход налогов.

"Так что конец этим нелепым лазейкам. И теперь он пытается сказать, что я собираюсь исправить торговый дефицит США. Это вопрос национальной безопасности... И он устал от того, что его обдирает весь остальной мир", – сказал американский министр экономики.