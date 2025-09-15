"У страху великі очі". ЗСУ не підтверджують застосування росіянами "шахеда", обробленого отрутою

Ілюстративне фото: Depositphotos

Інформація про застосування російськими окупантами безпілотника типу Shahed, на який нанесли отруйні речовини, не підтвердилась. Про це, як передає кореспондентка LIGA.net, під час брифінгу повідомив полковник Артем Власюк, начальник відділу цивільного захисту управління Радіаційного, хімічного та біологічного захисту командування Сил підтримки ЗСУ.

"Був у нас один випадок, принаймні один, місяців чотири тому, здається, можливо навіть трошки раніше: через Державну службу з надзвичайних ситуацій почалось поширення інформації, нібито "шахед" після збиття мав на своїй поверхні певну отруйну речовину – там було декілька постраждалих, хтось отримав дуже важке отруєння, був госпіталізований", – розповів військовий.

Однак, наголосив Власюк, коли у ЗСУ спробували підтвердити цю інформацію через шпиталі й офіційні канали комунікації з тою ж самою ДСНС, то "виявилось, що це [дані про такий "шахед"] – наслідок того, що у страху великі очі".

"Тому останній випадок не був підтверджений", – зауважив полковник.

Слід зауважити, що на ресурсах ДСНС не вдалося знайти такої інформації, однак у квітні 2025-го надзвичайники Полтавщини спростовували дані про те, що рятувальники нібито отримали хімічне отруєння після огляду місця падіння "шахеда".

Також Власюк додав, що, звичайно, окупанти можуть використовувати "будь-які засоби в будь-якому виконанні, спорядженні тощо", але наголосив, що необхідно тверезо оцінювати ситуацію й підтверджувати такі дані.

"Ми самі себе іноді заганяємо в таку ситуацію, коли нібито інформація стовідсоткова. Але ви знаєте, що противник дуже майстерно використовує формулу 20 на 80: трошечки правди, буквально півтора-два слова, а решта – все абсолютно зрозуміло, про що (є брехнею. – Ред.)", – підсумував полковник.