"У страха глаза велики". ВСУ не подтверждают применение РФ "шахеда", обработанного ядом

Иллюстративное фото: Depositphotos

Информация о применении российскими оккупантами беспилотника типа Shahed, на который нанесли ядовитые вещества, не подтвердилась. Об этом, как передает корреспондентка LIGA.net, во время брифинга сообщил полковник Артем Власюк, начальник отдела гражданской защиты управления Радиационной, химической и биологической защиты Командования Сил поддержки ВСУ.

"Был у нас один случай, по крайней мере один, месяца четыре назад, кажется, возможно даже немного раньше: через Государственную службу по чрезвычайным ситуациям началось распространение информации, якобы "шахед" после сбивания имел на своей поверхности определенное ядовитое вещество – там было несколько пострадавших, кто-то получил очень тяжелое отравление, был госпитализирован", – рассказал военный.

Однако, подчеркнул Власюк, когда в ВСУ попытались подтвердить эту информацию через госпитали и официальные каналы коммуникации с той же самой ГСЧС, то "оказалось, что это [данные о таком "шахеде"] – следствие того, что у страха глаза велики".

"Поэтому последний случай не был подтвержден", – отметил полковник.

Следует отметить, что на ресурсах ГСЧС не удалось найти такой информации, однако в апреле 2025-го чрезвычайники Полтавской области опровергали данные о том, что спасатели якобы получили химическое отравление после осмотра места падения "шахеда".

Также Власюк добавил, что, конечно, оккупанты могут использовать "любые средства в любом исполнении, снаряжении и т.д.", но подчеркнул, что необходимо трезво оценивать ситуацию и подтверждать такие данные.

"Мы сами себя иногда загоняем в такую ситуацию, когда якобы информация стопроцентная. Но вы знаете, что противник очень искусно использует формулу 20 на 80: немножечко правды, буквально полтора-два слова, а остальное – все абсолютно понятно, о чем (является ложью. – Ред.)", – подытожил полковник.