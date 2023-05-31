У Трампа та Десантіса новий конкурент. Пенс має намір брати участь у виборах президента США
31.05.2023, 23:51
Майк Пенс (Фото: EPA)
Колишній віцепрезидент США Майк Пенс має намір оголосити про намір балотуватися до Білого дому на виборах 2024 року 7 червня. Про це повідомив канал CNN із посиланням на власні джерела.
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Журналісти пишуть, що Пенс розпочне президентську кампанію 7 червня з відеоанонсу та промови у штаті Айова.
Він є членом Республіканської партії.
Пенс – прихильник максимальної військової підтримки України. Він говорив, що серед республіканців немає місця шанувальникам диктатора Володимира Путіна.
Також політик закликав не реагувати на ядерні погрози Росії та наголошував на необхідності перемоги України у війні.
ДОВІДКА. Чергові вибори президента США заплановані на 5 листопада 2024 року. Джо Байден і Дональд Трамп вже оголосили про намір брати участь у перегонах. Основним конкурентом Трампа в Республіканській партії вважається губернатор Флориди Рон Десантіс. Трамп неодноразово виступав проти допомоги Україні, хвалив Путіна та лякав світ ядерною війною. Десантіс робив суперечливі заяви про війну — спочатку він закликав збільшити військову допомогу Україні, проте потім назвав війну "територіальною суперечкою". Після шквалу критики з боку республіканців Десантіс назвав Путіна воєнним злочинцем та заявив, що Україна переможе.
- Нещодавно Десантіс заявив, що військова допомога Україні — не в інтересах Вашингтона, а також назвав війну "територіальною суперечкою" України та РФ.
- Десантіс хоче припинення вогню в Україні. Лякає "подобою Вердена" та патовою ситуацією.
- Десантіса знову запитали про війну в Україні. Він сказав: Хочу бачити "врегулювання" до 2025 року.
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