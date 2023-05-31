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У Трампа и Десантиса новый конкурент. Пенс собирается участвовать в выборах президента США

Цей матеріал також доступний українською
31.05.2023, 23:51
У Трампа и Десантиса новый конкурент. Пенс собирается участвовать в выборах президента США - Фото
Майк Пенс (Фото: EPA)

Бывший вице-президент США Майк Пенс собирается объявить о намерении баллотироваться в Белый дом на выборах 2024 года 7 июня. Об этом сообщил канал CNN со ссылкой на собственные источники.

Журналисты пишут, что Пенс начнет президентскую кампанию 7 июня с видеоанонса и речи в штате Айова. 

Он является членом Республиканской партии.

Пенс – сторонник максимальной военной поддержки Украины. Он говорил, что в среде республиканцев нет места поклонникам диктатора Владимира Путина.

Также политик призывал не реагировать на ядерные угрозы России и подчеркивал необходимость победы Украины в войне. 

СПРАВКА. Очередные выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года. Джо Байден и Дональд Трамп уже объявили о намерении участвовать в гонке. Основным конкурентом Трампа в Республиканской партии считается губернатор Флориды Рон Десантис. Трамп неоднократно выступал против помощи Украине, хвалил Путина и пугал мир ядерной войной. Десантис же делал противоречивые заявления о войне — сначала он призывал увеличить военную помощь Украине, однако потом назвал войну "территориальным спором". После шквала критики со стороны республиканцев Десантис назвал Путина военным преступником и заявил, что Украина победит.

Читайте также: Десантис: Путин — военный преступник, РФ — бензоколонка с ядерным оружием, Украина победит

Дмитрий Гриниченко
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