У Трампа и Десантиса новый конкурент. Пенс собирается участвовать в выборах президента США

Бывший вице-президент США Майк Пенс собирается объявить о намерении баллотироваться в Белый дом на выборах 2024 года 7 июня. Об этом сообщил канал CNN со ссылкой на собственные источники.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Журналисты пишут, что Пенс начнет президентскую кампанию 7 июня с видеоанонса и речи в штате Айова.

Он является членом Республиканской партии.

Пенс – сторонник максимальной военной поддержки Украины. Он говорил, что в среде республиканцев нет места поклонникам диктатора Владимира Путина.

Также политик призывал не реагировать на ядерные угрозы России и подчеркивал необходимость победы Украины в войне.

СПРАВКА. Очередные выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года. . Очередные выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года. Джо Байден Дональд Трамп уже объявили о намерении участвовать в гонке. Основным конкурентом Трампа в Республиканской партии считается губернатор Флориды Рон Десантис. Трамп неоднократно выступал против помощи Украине, хвалил Путина и пугал мир ядерной войной. Десантис же делал противоречивые заявления о войне — сначала он призывал увеличить военную помощь Украине, однако потом назвал войну "территориальным спором". После шквала критики со стороны республиканцев Десантис назвал Путина военным преступником и заявил, что Украина победит.

Читайте также: Десантис: Путин — военный преступник, РФ — бензоколонка с ядерным оружием, Украина победит

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.