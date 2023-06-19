Україна не має доказів, що ядерна зброя вже в Білорусі – представник Зеленського

Наразі Україна не має доказів щодо розміщення на території Білорусі ядерної зброї РФ. Про це на брифінгу повідомив представник президента у Верховній Раді Федір Веніславський.

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"На засіданні нашого комітету в закритому режимі ми заслуховували представників розвідувальної спільноти. На сьогоднішній день ми не можемо підтвердити, що вже на території Республіки Білорусь розташована ядерна зброя", – сказав він.

За словами Веніславського, українська сторона знає про ретельно підготовлені сховища для розташування ядерної зброї, проте немає задокументованого факту передання таких озброєнь.

Він зазначив, що Україна консолідує зусилля, щоб привернути увагу до "надзвичайно серйозного" характеру цієї потенційної загрози, яку декларують російський та білоруські диктатори.

Це потрібно для того, щоб міжнародна спільнота включилась у проєкт з протидії цій загрозі.

Веніславській ще раз підкреслив, що в України наразі немає "достеменної" доказової бази, що ядерна зброя вже переміщена в Білорусь.

25 березня 2023 року російський диктатор Путін заявив, що має намір розмістити тактичну ядерну зброю на території Білорусі. Своє рішення він пояснив тим, що Велика Британія заявила про постачання Україні боєприпасів зі збідненим ураном.

14 червня білоруський диктатор Лукашенко розповів російській пропагандистці, буцімто на території Білорусі вже з'явилась російська ядерна зброя. За словами диктатора, ця зброя "втричі" потужніша за бомби, використані США для бомбардування Хіросіми та Нагасакі у Другій світовій війні.

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