У Украины нет доказательств, что ядерное оружие уже в Беларуси – представитель Зеленского
В настоящее время у Украины нет доказательств насчет размещения на территории Беларуси ядерного оружия РФ. Об этом на брифинге сообщил представитель президента в Верховной Раде Федор Вениславский.
"На заседании нашего комитета в закрытом режиме мы заслушивали представителей разведывательного сообщества. На сегодняшний день мы не можем подтвердить, что уже на территории Республики Беларусь находится ядерное оружие", – сказал он.
По словам Вениславского, украинская сторона знает о тщательно подготовленных хранилищах для размещения ядерного оружия, однако нет задокументированного факта передачи таких вооружений.
Он отметил, что Украина консолидирует усилия, чтобы привлечь внимание к "чрезвычайно серьезному" характеру этой потенциальной угрозы, декларируемой российским и беларуским диктаторами.
Это необходимо для того, чтобы международное сообщество включилось в проект по противодействию этой угрозе.
Вениславский еще раз подчеркнул, что у Украины пока нет "достоверной" доказательной базы, что ядерное оружие уже перемещено в Беларусь.
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