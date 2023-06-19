У Украины нет доказательств, что ядерное оружие уже в Беларуси – представитель Зеленского

В настоящее время у Украины нет доказательств насчет размещения на территории Беларуси ядерного оружия РФ. Об этом на брифинге сообщил представитель президента в Верховной Раде Федор Вениславский.

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"На заседании нашего комитета в закрытом режиме мы заслушивали представителей разведывательного сообщества. На сегодняшний день мы не можем подтвердить, что уже на территории Республики Беларусь находится ядерное оружие", – сказал он.

По словам Вениславского, украинская сторона знает о тщательно подготовленных хранилищах для размещения ядерного оружия, однако нет задокументированного факта передачи таких вооружений.

Он отметил, что Украина консолидирует усилия, чтобы привлечь внимание к "чрезвычайно серьезному" характеру этой потенциальной угрозы, декларируемой российским и беларуским диктаторами.

Это необходимо для того, чтобы международное сообщество включилось в проект по противодействию этой угрозе.

Вениславский еще раз подчеркнул, что у Украины пока нет "достоверной" доказательной базы, что ядерное оружие уже перемещено в Беларусь.

25 марта 2023 года российский диктатор Путин заявил, что имеет намерение разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси. Свое решение он объяснил тем, что Великобритания заявила о поставках Украине боеприпасов с обедненным ураном.

14 июня беларуский диктатор Лукашенко рассказал российской пропагандистке, что на территории Беларуси уже появилось российское ядерное оружие. По словам диктатора, это оружие "втрое" мощнее бомб, использованных США для бомбардировки Хиросимы и Нагасаки во Второй мировой войне.

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