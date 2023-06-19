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У Украины нет доказательств, что ядерное оружие уже в Беларуси – представитель Зеленского

Цей матеріал також доступний українською
19.06.2023, 14:50
У Украины нет доказательств, что ядерное оружие уже в Беларуси – представитель Зеленского - Фото
Федор Вениславский (Скриншот по видео)

В настоящее время у Украины нет доказательств насчет размещения на территории Беларуси ядерного оружия РФ. Об этом на брифинге сообщил представитель президента в Верховной Раде Федор Вениславский.

"На заседании нашего комитета в закрытом режиме мы заслушивали представителей разведывательного сообщества. На сегодняшний день мы не можем подтвердить, что уже на территории Республики Беларусь находится ядерное оружие", – сказал он.

По словам Вениславского, украинская сторона знает о тщательно подготовленных хранилищах для размещения ядерного оружия, однако нет задокументированного факта передачи таких вооружений.

Он отметил, что Украина консолидирует усилия, чтобы привлечь внимание к "чрезвычайно серьезному" характеру этой потенциальной угрозы, декларируемой российским и беларуским диктаторами.

Это необходимо для того, чтобы международное сообщество включилось в проект по противодействию этой угрозе.

Вениславский еще раз подчеркнул, что у Украины пока нет "достоверной" доказательной базы, что ядерное оружие уже перемещено в Беларусь.

  • 25 марта 2023 года российский диктатор Путин заявил, что имеет намерение разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси. Свое решение он объяснил тем, что Великобритания заявила о поставках Украине боеприпасов с обедненным ураном.
  • 14 июня беларуский диктатор Лукашенко рассказал российской пропагандистке, что на территории Беларуси уже появилось российское ядерное оружие. По словам диктатора, это оружие "втрое" мощнее бомб, использованных США для бомбардировки Хиросимы и Нагасаки во Второй мировой войне.

Читайте также: Лукашенко заявил, что повысил боеготовность армии после падения военных судов в РФ

Артём Джерипа
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