У ЄС підтримали початок вступних переговорів з Боснією та Герцеговиною

Голова Євроради Мішель наголосив, що таке рішення є ключовим кроком на шляху до вступу в ЄС

Шарль Мішель (Фото: Х)

Лідери країн Європейського Союзу під час саміту вирішили розпочати переговори з Боснією та Герцеговиною про вступ до блоку. Про це повідомили голова Європейської ради Шарль Мішель у X (раніше Twitter) та прессекретар голови Євроради Катерину Касінге у X (раніше Twitter).

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"Європейська рада щойно ухвалила рішення про відкриття переговорів про вступ до ЄС з Боснією та Герцеговиною. Вітаємо! Ваше місце – у нашій європейській родині", – написав Мішель.

Голова Євроради наголосив, що таке рішення є ключовим кроком на шляху до вступу в ЄС. Після цього необхідно продовжувати наполегливу роботу, щоб стати членом ЄС.

Водночас у висновках Європейської ради, які опублікувала Касінге, йдеться, що орган пропонує Єврокомісії підготувати рамки переговорів із Боснією та Герцеговиною після того, як будуть зроблені всі необхідні кроки.

Фото: Х