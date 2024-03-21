В ЕС поддержали начало вступительных переговоров с Боснией и Герцеговиной

Глава Евросовета Мишель подчеркнул, что такое решение является ключевым шагом на пути вступления в ЕС

Шарль Мишель (Фото: Х)

Лидеры стран Европейского союза на саммите решили начать переговоры с Боснией и Герцеговиной о вступлении в блок. Об этом сообщили председатель Европейского совета Шарль Мишель в X (ранее Twitter) и пресс-секретарь председателя Евросовета Екатерину Касинге в X (ранее Twitter).

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Европейский совет только что принял решение об открытии переговоров о вступлении в ЕС с Боснией и Герцеговиной. Поздравляем! Ваше место – в нашей европейской семье", – написал Мишель.

Председатель Евросовета подчеркнул, что такое решение является ключевым шагом на пути к вступлению в ЕС. После этого необходимо продолжать упорную работу, чтобы стать членом ЕС.

При этом в выводах Европейского совета, которые опубликовала Касинге, сказано, что орган предлагает Еврокомиссии подготовить рамки переговоров с Боснией и Герцеговиной после того, как будут сделаны все необходимые шаги.

Фото: Х