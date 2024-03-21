В ЕС поддержали начало вступительных переговоров с Боснией и Герцеговиной
Лидеры стран Европейского союза на саммите решили начать переговоры с Боснией и Герцеговиной о вступлении в блок. Об этом сообщили председатель Европейского совета Шарль Мишель в X (ранее Twitter) и пресс-секретарь председателя Евросовета Екатерину Касинге в X (ранее Twitter).
"Европейский совет только что принял решение об открытии переговоров о вступлении в ЕС с Боснией и Герцеговиной. Поздравляем! Ваше место – в нашей европейской семье", – написал Мишель.
Председатель Евросовета подчеркнул, что такое решение является ключевым шагом на пути к вступлению в ЕС. После этого необходимо продолжать упорную работу, чтобы стать членом ЕС.
При этом в выводах Европейского совета, которые опубликовала Касинге, сказано, что орган предлагает Еврокомиссии подготовить рамки переговоров с Боснией и Герцеговиной после того, как будут сделаны все необходимые шаги.