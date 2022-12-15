Босния и Герцеговина получила статус кандидата в члены ЕС

На сегодняшнем саммите главы правительств стран-членов Евросоюза одобрили рекомендацию Еврокомиссии и предоставили Боснии и Герцеговине статус кандидата в члены ЕС. Об этом сообщает Sarajevo Times.

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Босния и Герцеговина подала заявку на членство в ЕС в феврале 2016 года. В декабре 2022 года Европейский совет рекомендовал предоставить Боснии и Герцеговине статус кандидата в члены ЕС при условии, что страна предпримет шаги, указанные в рекомендации Еврокомиссии от октября 2022 года.

Чтобы начать переговоры о вступлении в ЕС, Босния и Герцеговина должна реализовать 14 ключевых приоритетов, изложенных в заключении Еврокомиссии от мая 2019 года.

23 июня Украина и Молдова получили статус кандидатов на вступление в ЕС. За неделю до этого лидеры Италии, Франции, Германии и Румынии поддержали в Киеве предоставление Украине этого статуса.

В ноябре комиссар по вопросам расширения ЕС Оливер Вархеи заявил, что вступление Украины в Евросоюз может занять "больше года или двух".

Сегодня президент Владимир Зеленский в своем выступлении на заседании Европейского совета попросил ускорить оценку выполнения Украиной рекомендаций Еврокомиссии, чтобы перейти к переговорам о членстве.

Вадим Ребрина

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