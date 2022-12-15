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Зеленский просит ЕС ускорить сближение с Украиной – следующие полгода будут решающими

Цей матеріал також доступний українською
15.12.2022, 16:34
Зеленский просит ЕС ускорить сближение с Украиной – следующие полгода будут решающими - Фото
Владимир Зеленский (скриншот)

Президент Владимир Зеленский в своем выступлении на заседании Европейского совета попросил ускорить оценку выполнения Украиной рекомендаций Еврокомиссии, чтобы перейти к переговорам о членстве. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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Президент отметил, что Украина, несмотря на войну, не останавливает институционную трансформацию. Он напомнил, что на этой неделе Верховной Радой одобрены три евроинтеграционных закона.

"Это лишь одна из иллюстраций многих вещей, которые мы сделали для того, чтобы подготовить следующий этап сближения Украины и ЕС. А именно – оценку выполнения рекомендаций Еврокомиссии, которую мы ожидаем от вас в ближайшее время. И очень вас просим это сделать и ускорить этот процесс, чтобы дальше уже перейти к старту переговоров о членстве Украины в ЕС", – сказал Зеленский.

Он отметил, что следующие полгода будут во многом решающими в войне РФ против Украины.

Вадим Ребрина
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ЕС еврокомиссия европейский совет
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