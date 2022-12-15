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Зеленский заявил, что следующие полгода будут решающими в войне России против Украины

Цей матеріал також доступний українською
15.12.2022, 14:42
Зеленский заявил, что следующие полгода будут решающими в войне России против Украины - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента Украины)

Президент Владимир Зеленский заявил, что следующие полгода будут во многом решающими в Большой войне РФ против Украины. Об этом он сообщил во время выступления в Европарламенте. 

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По его словам, следующие полгода станут решающими в противостоянии с Россией. Он отметил, что этот период будет требовать от Украины и ее союзников еще больших усилий.

Зеленский заявил, что энергетический террор оккупантов должен потерпеть крах, а Украине нужно помочь выстоять зимой — он призвал Европу делать все, чтобы поддерживать украинскую энергетику. 

Глава государства также сделал акцент на продолжении военной помощи Украине, которая не должна уменьшаться. 

"Мы нуждаемся в более современных вооружениях, большем объеме поставок. Призываю поддержать украинскую формулу мира", — сказал президент.

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Дмитро Гриниченко
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европарламент Владимир Зеленский война военная помощь
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