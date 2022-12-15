Зеленский заявил, что следующие полгода будут решающими в войне России против Украины
Президент Владимир Зеленский заявил, что следующие полгода будут во многом решающими в Большой войне РФ против Украины. Об этом он сообщил во время выступления в Европарламенте.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
По его словам, следующие полгода станут решающими в противостоянии с Россией. Он отметил, что этот период будет требовать от Украины и ее союзников еще больших усилий.
Зеленский заявил, что энергетический террор оккупантов должен потерпеть крах, а Украине нужно помочь выстоять зимой — он призвал Европу делать все, чтобы поддерживать украинскую энергетику.
Глава государства также сделал акцент на продолжении военной помощи Украине, которая не должна уменьшаться.
"Мы нуждаемся в более современных вооружениях, большем объеме поставок. Призываю поддержать украинскую формулу мира", — сказал президент.
- Российский диктатор Владимир Путин боится смерти и любит жизнь, поэтому не готов применить ядерное оружие в войне против Украины, заявил президент Зеленский.
- Кремлевская пропаганда промыла мозги российскому обществу и сумела убедить их в том, что "не было никогда никакой Украины", сказал Зеленский.
- Он заявлял, что на передовой продолжаются тяжелые бои, Россия уничтожает на Донбассе город за городом.
Читайте также: Зеленский: Если Путин неожиданно умрет, то войны не будет. Такое уже было во времена СССР
Комментарии