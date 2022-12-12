UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Зеленский об угрозе ядерного удара: Путин боится смерти. Не думаю, что он готов к этому

Цей матеріал також доступний українською
12.12.2022, 15:05
Зеленский об угрозе ядерного удара: Путин боится смерти. Не думаю, что он готов к этому - Фото
Владимир Зеленский (Фото: EPA)

Российский диктатор Владимир Путин боится смерти и любит жизнь, а поэтому не готов применить ядерное оружие в войне против Украины. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в спецвыпуске шоу Netflix "Мой следующий гость не нуждается в представлении".

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, оккупация Запорожской атомной электростанции — это уже серьезная ядерная угроза, которая может спровоцировать опасные последствия. 

Он отметил, что видел Путина и его желание жить. 

"Очень любит эту жизнь. Он даже сидит за длинным столом, боится заболеть ковидом или чем-то еще. Это говорит о том, что он боится смерти и любит жизнь. Я не уверен, что он готов применить ядерное оружие", — сказал Зеленский.

Глава государства заявил: Путин понимает, что если применит ядерное оружие, то другие государства могут предпринять в отношении лично него "определенные шаги". 

Читайте также: Кислица о Будапештском меморандуме: После Путина нужен отказ России от ядерного оружия

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленский война владимир путин ядерное оружие
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 