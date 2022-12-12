Зеленский об угрозе ядерного удара: Путин боится смерти. Не думаю, что он готов к этому
Российский диктатор Владимир Путин боится смерти и любит жизнь, а поэтому не готов применить ядерное оружие в войне против Украины. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в спецвыпуске шоу Netflix "Мой следующий гость не нуждается в представлении".
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По его словам, оккупация Запорожской атомной электростанции — это уже серьезная ядерная угроза, которая может спровоцировать опасные последствия.
Он отметил, что видел Путина и его желание жить.
"Очень любит эту жизнь. Он даже сидит за длинным столом, боится заболеть ковидом или чем-то еще. Это говорит о том, что он боится смерти и любит жизнь. Я не уверен, что он готов применить ядерное оружие", — сказал Зеленский.
Глава государства заявил: Путин понимает, что если применит ядерное оружие, то другие государства могут предпринять в отношении лично него "определенные шаги".
- Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что ядерное разоружение России будет условием послевоенных договоренностей с ее новым руководством.
- В случае применения ядерного оружия последствия для России "будут катастрофическими, тяжелыми, сильными и глубокими", сообщили в Госдепе США.
- Ранее премьер-министр Китая Ли Кэцян заявил, что любые угрозы ядерным оружием являются "безответственными", а также обрисовал политику Пекина в отношении Украины.
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