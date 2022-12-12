Зеленский об угрозе ядерного удара: Путин боится смерти. Не думаю, что он готов к этому

Российский диктатор Владимир Путин боится смерти и любит жизнь, а поэтому не готов применить ядерное оружие в войне против Украины. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в спецвыпуске шоу Netflix "Мой следующий гость не нуждается в представлении".

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По его словам, оккупация Запорожской атомной электростанции — это уже серьезная ядерная угроза, которая может спровоцировать опасные последствия.

Он отметил, что видел Путина и его желание жить.

"Очень любит эту жизнь. Он даже сидит за длинным столом, боится заболеть ковидом или чем-то еще. Это говорит о том, что он боится смерти и любит жизнь. Я не уверен, что он готов применить ядерное оружие", — сказал Зеленский.

Глава государства заявил: Путин понимает, что если применит ядерное оружие, то другие государства могут предпринять в отношении лично него "определенные шаги".

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Дмитро Гриниченко

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