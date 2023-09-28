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У Зеленського відреагували на статтю Суркова: Має бути цікава фахівцям психіатрії

Этот материал также доступен на русском
28.09.2023, 20:32
У Зеленського відреагували на статтю Суркова: Має бути цікава фахівцям психіатрії - Фото
Радник керівника ОП Михайло Подоляк (фото - Офіс президента)

Ексрадник російського диктатора Владислав Сурков написав статтю, в якій "спрогнозував" народження "Великої Півночі" у складі РФ, Європи та США. Радник Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що стаття Суркова є "самодіагностичною" та "має бути цікавою всім профільним спеціалістам", особливо "фахівцям психіатричної сфери, які вивчатимуть змінений психічний стан російської еліти".

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27 вересня колишній радник Путіна написав статтю під назвою "Народження Півночі". В ній Сурков абсолютно традиційно для росіян перекручує історичні факти з різних епох та уявляє про так зване народження "Великої Півночі", до якої в його уяві могли б увійти Росія, Європа та США. Також він активно використовує відверті штампи російської пропаганди на адресу України, Німеччини та США.

"Автор [Сурков. — Ред.] починає своє творіння розповідями про правителів минулого, які створювали політику, опираючись на історичні та геополітичні галюцинації. І миттєво потрапляє в ту саму пастку: починає будувати уявні, фантасмагоричні світи, які не мають зв'язку з реальністю", – зазначив Подоляк.

На його думку, текст Суркова "ще раз доводить, що вся російська політика заснована на героїнових фантазіях", а концепція Суркова про "християнську Північ", яка "веде священну війну проти варварів Глобального Півдня" з натяком на колег з БРІКС є "нічим іншим, як старою нацистською піснею, що вже була багаторазово переспівана багатьма російськими фашистами типу Дугіна".

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"В цьому плані стаття Суркова не містить ані новизни ідей, ані яких-небудь аналітичних розрахунків", – заявив Подоляк.

Радник глави ОП зазначив, що "в основі конструкцій роздумів Суркова є хибна точка опори про нібито спільні цінності США, Європи та Росії".

"В сучасному вигляді путінської Росії в цьому рівнянні точно немає. А отже, щоб історія розставила все на свої місця, Росія сьогодні має програти. І пройти через обов'язкову політичну трансформацію", – заявив Подоляк і резюмував, що "історичний процес є об’єктивним та невблаганним, а отже неуникним".

  • 18 лютого 2020 року російський диктатор Володимир Путін звільнив Суркова з посади радника президента РФ.
  • 26 лютого Сурков в інтерв’ю повторив штампи російської пропаганди, що України не існує, а її "потрібно примушувати силою" через супротив.
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михайло подолякСурков Владиславстаття Суркова
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