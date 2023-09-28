У Зеленского отреагировали на статью Суркова: Должна быть интересна экспертам психиатрии

Экс-советник российского диктатора Владислав Сурков написал статью, в которой "спрогнозировал" рождение "Великого Севера" в составе РФ, Европы и США. Советник Офиса президента Михаил Подоляк считает, что статья Суркова является "самодиагностической" и "должна быть интересна всем профильным специалистам", особенно "специалистам психиатрической сферы, которые будут изучать измененное психическое состояние российской элиты".

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27 сентября бывший советник Путина написал статью под названием "Рождение Севера". В ней Сурков абсолютно традиционно для россиян извращает исторические факты из разных эпох и представляет о так называемом рождении "Великого Севера", в которое в его воображении могли бы войти Россия, Европа и США. Также он активно использует откровенные штампы российской пропаганды Украины, Германии и США.

"Автор [Сурков. — Ред.] начинает свое творение рассказами о правителях прошлого, создававших политику, опираясь на исторические и геополитические галлюцинации. И мгновенно попадает в ту же ловушку: начинает строить воображаемые, фантасмагорические миры, не имеющие связи с реальностью", – отметил Подоляк.

По его мнению, текст Суркова "еще раз доказывает, что вся российская политика основана на героиновых фантазиях", а концепция Суркова о "христианском Севере", которая "ведет священную войну против варваров Глобального Юга" с намеком на коллег из БРИКС является "ничем другим, как старой нацистской песней, уже многократно перепетой многими русскими фашистами типа Дугина".

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"В этом плане статья Суркова не содержит ни новизны идей, ни каких-либо аналитических расчетов", – заявил Подоляк.

Советник главы ОП отметил, что "в основе конструкций размышлений Суркова есть ложная точка опоры о якобы общих ценностях США, Европы и России".

"В современном виде путинской России в этом уравнении точно нет. А значит, чтобы история расставила все на свои места, Россия сегодня должна проиграть. И пройти через обязательную политическую трансформацию", – заявил Подоляк и резюмировал, что "исторический процесс есть объективным и неумолимым, а следовательно неизбежным".

18 февраля 2020 года российский диктатор Владимир Путин уволил Суркова с должности советника президента РФ.

26 февраля Сурков в интервью повторил штампы российской пропаганды, что Украины не существует, а ее "нужно принуждать силой" через сопротивление.

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