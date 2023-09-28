UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

У Зеленского отреагировали на статью Суркова: Должна быть интересна экспертам психиатрии

Цей матеріал також доступний українською
28.09.2023, 20:32
У Зеленского отреагировали на статью Суркова: Должна быть интересна экспертам психиатрии - Фото
Советник руководителя ОП Михаил Подоляк (фото – Офис президента)

Экс-советник российского диктатора Владислав Сурков написал статью, в которой "спрогнозировал" рождение "Великого Севера" в составе РФ, Европы и США. Советник Офиса президента Михаил Подоляк считает, что статья Суркова является "самодиагностической" и "должна быть интересна всем профильным специалистам", особенно "специалистам психиатрической сферы, которые будут изучать измененное психическое состояние российской элиты".

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube
27 сентября бывший советник Путина написал статью под названием "Рождение Севера". В ней Сурков абсолютно традиционно для россиян извращает исторические факты из разных эпох и представляет о так называемом рождении "Великого Севера", в которое в его воображении могли бы войти Россия, Европа и США. Также он активно использует откровенные штампы российской пропаганды Украины, Германии и США.

"Автор [Сурков. — Ред.] начинает свое творение рассказами о правителях прошлого, создававших политику, опираясь на исторические и геополитические галлюцинации. И мгновенно попадает в ту же ловушку: начинает строить воображаемые, фантасмагорические миры, не имеющие связи с реальностью", – отметил Подоляк.

По его мнению, текст Суркова "еще раз доказывает, что вся российская политика основана на героиновых фантазиях", а концепция Суркова о "христианском Севере", которая "ведет священную войну против варваров Глобального Юга" с намеком на коллег из БРИКС является "ничем другим, как старой нацистской песней, уже многократно перепетой многими русскими фашистами типа Дугина".

Читайте также: Генсек ООН прозрел — мир с Россией пока невозможен. Подоляк ему ответил: Вполне возможен

"В этом плане статья Суркова не содержит ни новизны идей, ни каких-либо аналитических расчетов", – заявил Подоляк.

Советник главы ОП отметил, что "в основе конструкций размышлений Суркова есть ложная точка опоры о якобы общих ценностях США, Европы и России".

"В современном виде путинской России в этом уравнении точно нет. А значит, чтобы история расставила все на свои места, Россия сегодня должна проиграть. И пройти через обязательную политическую трансформацию", – заявил Подоляк и резюмировал, что "исторический процесс есть объективным и неумолимым, а следовательно неизбежным".

  • 18 февраля 2020 года российский диктатор Владимир Путин уволил Суркова с должности советника президента РФ.
  • 26 февраля Сурков в интервью повторил штампы российской пропаганды, что Украины не существует, а ее "нужно принуждать силой" через сопротивление.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
владислав сурковмихаил подолякстатья суркова
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 