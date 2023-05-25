Вбивство Кирила Тлявова. Суд виніс вирок експоліціянту

Переяслав-Хмельницький міськрайонний суд визнав винним у вбивстві п'ятирічного Кирила Тлявова експоліціянта Івана Приходька, засудивши його до чотирьох років тюрми з урахуванням строку тримання під вартою. Про це повідомляє кореспондент Суспільного із зали суду.

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Приходько вже "відсидів" у СІЗО 3,5 роки.

Згідно з рішенням суду, з Приходька стягнуть понад 135 000 гривень на користь держави.

Він також має сплатити 1 млн гривень моральної шкоди родичам загиблої дитини: батькам Кирила — 800 000 гривень, бабусі — 200 000 гривень.

Іншому правоохоронцю Володимиру Петровцю суд призначив випробувальний термін на два роки за збереження патронів.

Ще двох підозрюваних — Дмитра Кривошея та сина Володимира Петровця, який на момент скоєння злочину був неповнолітнім, суд виправдав.

ДОВІДКА. 31 травня 2019 року четверо людей, серед яких було двоє поліціянтів, відпочивали та вживали алкоголь на подвір'ї приватного сектору у Переяславі-Хмельницькому на Київщині. Згодом вони почали стріляти по металевих банках із вогнепальної зброї. Одна з куль влучила у дитину, яка перебувала у сусідньому подвір'ї. Хлопчик помер у лікарні.

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