Вбивство Кирила Тлявова. Суд виніс вирок експоліціянту
Переяслав-Хмельницький міськрайонний суд визнав винним у вбивстві п'ятирічного Кирила Тлявова експоліціянта Івана Приходька, засудивши його до чотирьох років тюрми з урахуванням строку тримання під вартою. Про це повідомляє кореспондент Суспільного із зали суду.
Приходько вже "відсидів" у СІЗО 3,5 роки.
Згідно з рішенням суду, з Приходька стягнуть понад 135 000 гривень на користь держави.
Він також має сплатити 1 млн гривень моральної шкоди родичам загиблої дитини: батькам Кирила — 800 000 гривень, бабусі — 200 000 гривень.
Іншому правоохоронцю Володимиру Петровцю суд призначив випробувальний термін на два роки за збереження патронів.
Ще двох підозрюваних — Дмитра Кривошея та сина Володимира Петровця, який на момент скоєння злочину був неповнолітнім, суд виправдав.
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