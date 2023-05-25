Убийство пятилетнего Тлявова. Суд вынес приговор экс-полицейскому
Переяслав-Хмельницкий горрайонный суд признал виновным в убийстве пятилетнего Кирилла Тлявова экс-полицейского Ивана Приходько, приговорив его к четырем годам тюрьмы с учетом срока содержания под стражей. Об этом сообщает корреспондент Суспильного из зала суда.
Приходько уже отсидел в СИЗО 3,5 года.
Согласно решению суда, с Приходько взыщут более 135 000 гривень в пользу государства.
Он также должен выплатить 1 млн гривень морального ущерба родственникам погибшего ребенка: родителям Кирилла – 800 000 грн, бабушке – 200 000 грн.
Другому правоохранителю Владимиру Петровцу суд назначил испытательный срок на 2 года за хранение патронов.
Еще двоих подозреваемых — Дмитрия Кривошеева и сына Владимира Петровца, который на момент совершения преступления был несовершеннолетним, суд оправдал.
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