Убийство пятилетнего Тлявова. Суд вынес приговор экс-полицейскому

Переяслав-Хмельницкий горрайонный суд признал виновным в убийстве пятилетнего Кирилла Тлявова экс-полицейского Ивана Приходько, приговорив его к четырем годам тюрьмы с учетом срока содержания под стражей. Об этом сообщает корреспондент Суспильного из зала суда.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Приходько уже отсидел в СИЗО 3,5 года.

Согласно решению суда, с Приходько взыщут более 135 000 гривень в пользу государства.

Он также должен выплатить 1 млн гривень морального ущерба родственникам погибшего ребенка: родителям Кирилла – 800 000 грн, бабушке – 200 000 грн.

Другому правоохранителю Владимиру Петровцу суд назначил испытательный срок на 2 года за хранение патронов.

Еще двоих подозреваемых — Дмитрия Кривошеева и сына Владимира Петровца, который на момент совершения преступления был несовершеннолетним, суд оправдал.

СПРАВКА. 31 мая 2019 года четыре человека, среди которых было двое полицейских, отдыхали и употребляли алкоголь во дворе частного сектора в Переяславе-Хмельницком Киевской области. Впоследствии они начали стрелять по металлическим банкам из огнестрельного оружия. Одна из пуль попала в ребенка, который находился в соседнем дворе. Мальчик скончался в больнице.

Читайте разбор от LIGA.net: Убийство ребенка: что произошло и при чем здесь Аваков

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.