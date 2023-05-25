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Убийство пятилетнего Тлявова. Суд вынес приговор экс-полицейскому

Цей матеріал також доступний українською
25.05.2023, 10:18
Убийство пятилетнего Тлявова. Суд вынес приговор экс-полицейскому - Фото
Суд по делу Тлявова (Фото: Суспільне)

Переяслав-Хмельницкий горрайонный суд признал виновным в убийстве пятилетнего Кирилла Тлявова экс-полицейского Ивана Приходько, приговорив его к четырем годам тюрьмы с учетом срока содержания под стражей. Об этом сообщает корреспондент Суспильного из зала суда.

Приходько уже отсидел в СИЗО 3,5 года.

Согласно решению суда, с Приходько взыщут более 135 000 гривень в пользу государства.

Он также должен выплатить 1 млн гривень морального ущерба родственникам погибшего ребенка: родителям Кирилла – 800 000 грн, бабушке – 200 000 грн.

Другому правоохранителю Владимиру Петровцу суд назначил испытательный срок на 2 года за хранение патронов.

Еще двоих подозреваемых — Дмитрия Кривошеева и сына Владимира Петровца, который на момент совершения преступления был несовершеннолетним, суд оправдал.

СПРАВКА. 31 мая 2019 года четыре человека, среди которых было двое полицейских, отдыхали и употребляли алкоголь во дворе частного сектора в Переяславе-Хмельницком Киевской области. Впоследствии они начали стрелять по металлическим банкам из огнестрельного оружия. Одна из пуль попала в ребенка, который находился в соседнем дворе. Мальчик скончался в больнице.

Читайте разбор от LIGA.net: Убийство ребенка: что произошло и при чем здесь Аваков

Милана Головань
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иван приходькосудубийствоКирилл Тлявов
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