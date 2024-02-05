Удар по Лисичанську: окупанти заявили про смерть "міністра" терористичної ЛНР. ГУР: Уточнюємо

Раніше загарбники заявляли про нібито загиблих "мирних мешканців"

Олексій Потелещенко (Скриншот)

Російські загарбники підтвердили загибель незаконного "міністра" терористичної організації ЛНР унаслідок удару по пекарні у тимчасово окупованому Лисичанську Луганської області. Раніше у міській військовій адміністрації повідомили, що удар стався під час засідання загарбників, а пекарня використовувалася окупантами для своїх цілей.

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Удар по пекарні стався 3 лютого, тоді ж окупанти почали заявляти про буцімто український удар по закладу та нібито загибель "мирних мешканців".

Утім, на другий день з моменту удару самі окупанти заявили про загибель незаконного "міністра" з надзвичайних ситуацій терористичної ЛНР Олексія Потелещенка. Про це повідомила російська пропагандистська агенція ТАРС із посиланням на іншого представника псевдовідомства.

LIGA.net звернулась по коментар до Головного управління розвідки Міністерства оборони: там відповіли, що наразі інформація уточнюється.

Раніше у Лисичанській МВА повідомили Суспільному, що приліт по пекарні відбувся, коли в ній зібрались окупанти.

Відомство зазначило, що пекарня там почала функціонувати вже після окупації міста – у закладі загарбники харчувалися й проводили наради, а також випікали хліб для потреб фронту.

За даними МВА, нібито у списку загиблих, опублікованому у Telegram-каналах, здебільшого зазначено колаборантів.

ОНОВЛЕНО. Згодом окупанти заявили також про загибель двох незаконних "муніципальних депутатів" унаслідок удару по Лисичанську.

У листопаді 2022 року Генштаб ЗСУ повідомив, що у тимчасово окупованому Лисичанську внаслідок удару ЗСУ було знищено десятки кадировців.

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