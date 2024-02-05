Лисичанск: оккупанты заявили о смерти "министра" террористической ЛНР. ГУР: Уточняем

Алексей Потелещенко (Скриншот)

Российские захватчики подтвердили гибель незаконного "министра" террористической организации ЛНР в результате удара по пекарне во временно оккупированном Лисичанске Луганской области. Ранее в городской военной администрации сообщили, что удар произошел во время заседания захватчиков, а пекарня использовалась оккупантами для своих целей.

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Удар по пекарне произошел 3 февраля, тогда же оккупанты стали заявлять о якобы украинском ударе по заведению и якобы гибели "мирных жителей".

Впрочем, на второй день с момента удара сами оккупанты заявили о гибели незаконного "министра" по чрезвычайным ситуациям террористической ЛНР Алексея Потелещенко. Об этом сообщило российское пропагандистское агентство ТАСС со ссылкой на другого представителя псевдоведомства.

LIGA.net обратилась за комментарием к Главному управлению разведки Министерства обороны: там ответили, что в настоящее время информация уточняется.

Ранее в Лисичанской МВА сообщили Суспільному, что прилет по пекарне произошел, когда в ней собрались оккупанты.

Ведомство отметило, что пекарня там начала функционировать уже после оккупации города – в заведении захватчики питались и проводили совещания, а также выпекали хлеб для нужд фронта.

По данным МВА, якобы список погибших, публикуемый в Telegram-каналах, в основном составляют коллаборанты.

ОБНОВЛЕНО. Впоследствии оккупанты заявили также о гибели двух незаконных "муниципальных депутатов" в результате удара по Лисичанску.

В ноябре 2022 года Генштаб ВСУ сообщил, что во временно оккупированном Лисичанске в результате удара ВСУ были уничтожены десятки кадыровцев.

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