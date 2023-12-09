Угорські перевізники заявили, що долучаться до блокади кордону з понеділка

Мета, як заявляють в асоціації, — привернути увагу Єврокомісії та угорського уряду до "серйозного впливу" угоди між ЄС та Україною

Офіс MKFE (Фото: LinkedIn асоціації)

В асоціації угорських автоперевізників (MKFE) заявили, що з 11 грудня почнуть демонстрацію на прикордонному пункті пропуску "Загонь — Чоп". Поліція уже дозволила протест, подібний до того, як це зробили польські та словацькі водії", йдеться у заяві.

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Мета, як заявляють в асоціації, — привернути увагу Єврокомісії та угорського уряду до "серйозного впливу" угоди між ЄС та Україною.

"Через лібералізацію вантажних перевезень, яку та передбачає, багато угорських підприємств опинились "у критичній ситуації"", – стверджують в MKFE.

Там також зазначають, що з часу укладення угоди, яка має "серйозні наслідки спотворення ринку", угорські перевізники послідовно протестували проти неї. Вони, зокрема, надсилали листи президентці та транспортним комісарам Єврокомісії.

Угорські водії закликають переглянути угоду та "знайти засоби, які можуть надати можливість на рівні держав-членів стримувати експансію українських перевізників".

Через страйк польських перевізників у черзі померли два українські далекобійники.

1 грудня стало відомо, що українські водії, які вже два тижні стоять поблизу пункту пропуску Корчева, готові оголосити голодування.

Також 1 грудня заступник міністра інфраструктури Сергій Деркач та держсекретар Міністерства інфраструктури Польщі Рафаль Вебер провели у Варшаві зустріч для узгодження заходів щодо розблокування кордону.

9 грудня лідер польської коаліції, яка перемогла на парламентських виборах, Дональд Туск, пообіцяв вирішити проблеми між Польщею та Україною, які виникли на кордоні.

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