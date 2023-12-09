Венгерские перевозчики заявили, что присоединятся к блокаде границы с понедельника

Цель, как заявляют в ассоциации, — привлечь внимание Еврокомиссии и венгерского правительства к "серьезному влиянию" соглашения между ЕС и Украиной.

Офис MKFE (Фото: LinkedIn ассоциации)

В ассоциации венгерских автоперевозчиков (MKFE) заявили, что с 11 декабря начнут демонстрацию на пограничном пункте пропуска "Загонь – Чоп". Полиция уже разрешила протест, подобный тому, как это сделали польские и словацкие водители", говорится в заявлении.

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Цель, как заявляют в ассоциации, — привлечь внимание Еврокомиссии и венгерского правительства к "серьезному влиянию" соглашения между ЕС и Украиной.

"Из-за предстоящей либерализации грузовых перевозок многие венгерские предприятия оказались "в критической ситуации"", – утверждают в MKFE.

Там также отмечают, что с момента заключения соглашения, имеющего "серьезные последствия искажения рынка", венгерские перевозчики последовательно протестовали против него. Они, в частности, посылали письма президенту и транспортным комиссарам Еврокомиссии.

Венгерские водители призывают пересмотреть соглашение и "найти средства, которые могут предоставить возможность на уровне государств-членов сдерживать экспансию украинских перевозчиков".

Из-за забастовки польских перевозчиков в очереди скончались два украинских дальнобойщика.

1 декабря стало известно, что украинские водители, которые уже две недели стоят вблизи пункта пропуска Корчева, готовы объявить голодовку.

Также 1 декабря заместитель министра инфраструктуры Сергей Деркач и госсекретарь Министерства инфраструктуры Польши Рафаль Вебер провели в Варшаве встречу для согласования мер по разблокированию границы.

9 декабря лидер польской коалиции, победившей на парламентских выборах, Дональд Туск, пообещал решить возникшие на границе проблемы между Польшей и Украиной.

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