Венгерские перевозчики заявили, что присоединятся к блокаде границы с понедельника
Офис MKFE (Фото: LinkedIn ассоциации)

В ассоциации венгерских автоперевозчиков (MKFE) заявили, что с 11 декабря начнут демонстрацию на пограничном пункте пропуска "Загонь – Чоп". Полиция уже разрешила протест, подобный тому, как это сделали польские и словацкие водители", говорится в заявлении.

Цель, как заявляют в ассоциации, — привлечь внимание Еврокомиссии и венгерского правительства к "серьезному влиянию" соглашения между ЕС и Украиной.

"Из-за предстоящей либерализации грузовых перевозок многие венгерские предприятия оказались "в критической ситуации"", – утверждают в MKFE.

Там также отмечают, что с момента заключения соглашения, имеющего "серьезные последствия искажения рынка", венгерские перевозчики последовательно протестовали против него. Они, в частности, посылали письма президенту и транспортным комиссарам Еврокомиссии.

Венгерские водители призывают пересмотреть соглашение и "найти средства, которые могут предоставить возможность на уровне государств-членов сдерживать экспансию украинских перевозчиков".

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