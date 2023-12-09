Західні ЗМІ пишуть, що блокада кордону затримує військові постачання. Польща "категорично заперечує"

Марчин Очепа (Фото: EPA/ANGELIKA WARMUTH)

У міністерстві оборони Польщі заявили, що блокада кордону з Україною польськими перевізниками не заважає військовим постачанням. Про це повідомив заступник голови відомства Марчин Очепа у коментарі Polsat News.

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Раніше низка західних видання з посиланням на українських військовослужбовців заявила, що блокада кордону затримує постачання важливого для бойових дій обладнання.

За словами Очепи, він "категорично заперечує", що така ситуація мала місце.

"Військові колони, які перетинають кордон, – це конвої, які супроводжуються військовою поліцією. Вони проїжджають зовсім по-іншому, як машини швидкої допомоги, і не є заручниками будь-яких протестів", – заявив чиновник.

Журналісти також взяли коментар у представника уряду з безпеки інформаційного простору Польщі Станіслава Жарина, який сказав, що Варшава не має інформації про блокування транспорту з військовими вантажами.

"Польські служби перебувають на місці та перевіряють вантажівки на кордоні. Ми також не отримуємо жодних сигналів від України про те, що протести впливають на військові дії. Ще раз слід повторити, що в таких ситуаціях найкращим рішенням є проведення двосторонніх переговорів, а не через ЗМІ", – наголосив він.

Раніше лідер польської коаліції, яка перемогла на парламентських виборах, Дональд Туск, пообіцяв вирішити проблеми між Польщею та Україною, які виникли на кордоні.

15 жовтня 2023 року в Польщі відбулися черговівибори в обидві палати парламенту – Сейму та Сенату.

16 жовтня президент Польщі Анджей Дуда заявив про "фантастичну явку" на виборах і додав, що "були люди, які годинами чекали, щоб проголосувати".

Дуда склав присягу новий уряд на чолі з прем'єр-міністром Моравецьким. На думку більшості депутатів Сейму, вона працюватиме не більше як два тижні.

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