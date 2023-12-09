Западные СМИ пишут, что блокада границы задерживает военные поставки. Польша опровергает

Марчин Очепа (Фото: EPA/ANGELIKA WARMUTH)

В министерстве обороны Польши заявили, что блокада границы с Украиной польскими перевозчиками не мешает военным поставкам. Об этом сообщил заместитель главы ведомства Марчин Очепа в комментарии Polsat News.

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Ранее ряд западных издания со ссылкой на украинских военнослужащих заявили, что блокада границы задерживает поставки важного для боевых действия оборудования.

По словам Очепы, он "категорически отрицает", что такая ситуация имела место.

"Военные колонны, пересекающие границу, – это конвои, сопровождаемые военной полицией. Они проезжают совершенно по-другому, как машины скорой помощи, и не являются заложниками каких-либо протестов", — заявил чиновник.

Журналисты также взяли комментарий у представителя правительства по безопасности информационного пространства Польши Станислава Жарына, который сказал, что у Варшавы нет информации о блокировании транспорта с военными грузами.

"Польские службы находятся на месте и проверяют грузовики на границе. Мы также не получаем никаких сигналов от Украины о том, что протесты влияют на военные действия. Еще раз следует повторить, что в таких ситуациях лучшим решением является проведение двусторонних переговоров, а не через СМИ", — подчеркнул он.

Ранее лидер польской коалиции, которая победила на парламентских выборах, Дональд Туск, пообещал решить проблемы между Польшей и Украиной, которые возникли на границе.

15 октября 2023 года в Польше состоялись очередные выборы в обе палаты парламента — Сейма и Сената.

16 октября президент Польши Анджей Дуда заявил о "фантастической явке" на выборах и добавил, что "были люди, которые часами ждали, чтобы проголосовать".

Дуда привел к присяге новое правительство во главе с премьер-министром Моравецким. По мнению большинства депутатов Сейма, оно будет работать не более двух недель.

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