Україна має контракт на 54 артилерійські установки RCH 155 – KNDS

Деталей щодо передавання установок RCH 155 у KNDS поки не надають

RCH 155 (Фото: KNDS)

Україна отримає 54 самохідні артилерійські установки RCH 155 від оборонного підприємства німецького та французького виробників бронетехніки Krauss-Maffei Wegmann і Nexter Systems (KNDS). Про це йдеться у заяві компанії.

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У KNDS заявили, що наразі українська армія підписала з їхнім підприємством контракт щодо постачання 54 САУ RCH-155.

Конкретних деталей угоди компанія не надає.

У грудні 2023 року директор Krauss-Maffei Wegmann Аксель Шайбель зазначав, що виробництво RCH-155 вже розпочато й цю техніку планують передати українським військовим наприкінці 2024 року.

За його словами, Україна тоді стала першим замовником цих САУ.

ДОВІДКА. САУ RCH-155 – це по суті гармата калібру 155 від PzH 2000, встановлена на базі восьмиколісної бойової машини Boxer. Заявлена дальність стрільби – до 54 км, у башті гаубиці можна перевозити до 30 снарядів. Завдяки максимальній автоматизації САУ екіпаж – лише дві людини.