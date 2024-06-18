Україна має контракт на 54 артилерійські установки RCH 155 – KNDS
Україна отримає 54 самохідні артилерійські установки RCH 155 від оборонного підприємства німецького та французького виробників бронетехніки Krauss-Maffei Wegmann і Nexter Systems (KNDS). Про це йдеться у заяві компанії.
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У KNDS заявили, що наразі українська армія підписала з їхнім підприємством контракт щодо постачання 54 САУ RCH-155.
Конкретних деталей угоди компанія не надає.
У грудні 2023 року директор Krauss-Maffei Wegmann Аксель Шайбель зазначав, що виробництво RCH-155 вже розпочато й цю техніку планують передати українським військовим наприкінці 2024 року.
За його словами, Україна тоді стала першим замовником цих САУ.
ДОВІДКА. САУ RCH-155 – це по суті гармата калібру 155 від PzH 2000, встановлена на базі восьмиколісної бойової машини Boxer. Заявлена дальність стрільби – до 54 км, у башті гаубиці можна перевозити до 30 снарядів. Завдяки максимальній автоматизації САУ екіпаж – лише дві людини.
- У вересні 2022 року у Німеччині погодились продати Україні 18 RCH-155. Вартість ухваленого контракту становила 216 млн євро. Однак тоді заявляли, що перші екземпляри установок будуть готові приблизно у березні 2025 року.
- 6 червня 2024 року в KNDS заявляли, що певний час не зможуть постчати зброю Україні через те, що їхня здатність до швидкого виробництва вичерпана.
- 7 червня KNDS оголосило про створення свого підприємства в Україні.