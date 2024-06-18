Украина подписала контракт на 54 артиллерийских установки RCH 155 – KNDS
Украина получит 54 самоходных артиллерийских установки RCH 155 от оборонного предприятия немецкого и французского производителей бронетехники Krauss-Maffei Wegmann и Nexter Systems (KNDS). Об этом говорится в заявлении компании.
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В KNDS заявили, что сейчас украинская армия подписала с их предприятием контракт на поставку 54 САУ RCH-155.
Конкретные детали сделки компания не предоставляет.
В декабре 2023 года директор Krauss-Maffei Wegmann Аксель Шайбель отмечал, что производство RCH-155 уже начато и эту технику планируют передать украинским военным в конце 2024 года.
По его словам, Украина стала первым заказчиком этих САУ.
СПРАВКА. САУ RCH-155 – это по сути пушка калибра 155 от PzH 2000, которая установлена на базе восьмиколесной боевой машины Boxer. Заявленная дальность стрельбы до 54 км, в башне гаубицы можно перевозить до 30 снарядов. Благодаря максимальной автоматизации САУ экипаж – всего два человека.
- В сентябре 2022 года в Германии согласились продать Украине 18 RCH-155. Стоимость принятого контракта составила 216 млн евро. Однако тогда заявляли, что первые экземпляры установок будут готовы примерно в марте 2025 года.
- 6 июня 2024 года в KNDS заявляли, что некоторое время не смогут поставлять оружие Украине из-за того, что их способность к быстрому производству исчерпана.
- 7 июня KNDS объявило о создании своего предприятия в Украине.