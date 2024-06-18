Украина подписала контракт на 54 артиллерийских установки RCH 155 – KNDS

Детали по передаче установок RCH 155 в KNDS пока не предоставляют

RCH 155 (Фото: KNDS)

Украина получит 54 самоходных артиллерийских установки RCH 155 от оборонного предприятия немецкого и французского производителей бронетехники Krauss-Maffei Wegmann и Nexter Systems (KNDS). Об этом говорится в заявлении компании.

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В KNDS заявили, что сейчас украинская армия подписала с их предприятием контракт на поставку 54 САУ RCH-155.

Конкретные детали сделки компания не предоставляет.

В декабре 2023 года директор Krauss-Maffei Wegmann Аксель Шайбель отмечал, что производство RCH-155 уже начато и эту технику планируют передать украинским военным в конце 2024 года.

По его словам, Украина стала первым заказчиком этих САУ.

СПРАВКА. САУ RCH-155 – это по сути пушка калибра 155 от PzH 2000, которая установлена на базе восьмиколесной боевой машины Boxer. Заявленная дальность стрельбы до 54 км, в башне гаубицы можно перевозить до 30 снарядов. Благодаря максимальной автоматизации САУ экипаж – всего два человека.