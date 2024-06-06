Компания KNDS, которая производит Leopard, пока что не сможет поставлять оружие Украине

Директор немецкого производителя оружия Ральф Кетцель объяснил, что вопрос состоит в том, что компания не приняла необходимое решение два года назад

Немецкий танк Leopard (Фото: EPA)

Оборонное предприятие немецкого и французского производителей бронетехники Krauss-Maffei Wegmann и Nexter Systems (KNDS) не сможет поставлять дополнительное вооружение для украинских военных в ближайшее время – способность быстрого производства исчерпана. Об этом заявил управляющий директор KNDS Ральф Кетцель порталу web.de, передает MarketScreener.

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По словам руководителя, это связано с тем, что было сложно предсказать, сколько будет длиться война на украинской территории.

"Стратегическое решение должно было быть принято два года назад: это будет война, которая продлится несколько лет. Тогда мы могли бы предоставить новый материал сегодня", – сказал он.

Сейчас страны НАТО также нуждаются в новом вооружении, в частности и для замены оборудования, которое уже передали Киеву, отметил Кетцель.

Глава компании считает, что KNDS хоть и производит оружие непосредственно для Украины, государство можно было бы поддержать эффективнее, если бы другие партнеры доставили украинской армии заказанные ими танки.

"Применение военного оружия – и это включает передачу – является вопросом национального суверенитета", – подчеркнул мужчина.

Относительно танков Leoprad, которые компания поставляет Киеву, сложно было предположить, что для их ремонта будут нужны годы, рассказал Кетцель. Его компания не знает, насколько велика сейчас проблема восстановления техники на месте, ведь 80%-90% ремонта выполняется именно на фронте.

Он добавил, что закупка запчастей для тяжелой военной техники является непростым делом с учетом того, что в правительстве его страны говорят, что Германия также хочет быть готовой к войне.

5 июня немецкий министр обороны Борис Писториус заявил, что его страна не будет отправлять своих солдат в Украину, в то же время Берлин считает, что нужно быть готовыми к войне против России в 2029 году.

СПРАВКА. KNDS – совместное предприятие двух европейских производителей бронетехники – немецкой фирмы Krauss-Maffei Wegmann и французской Nexter Systems. Образована в 2016 году. Штаб-квартира компании находится в Амстердаме. Krauss-Maffei Wegmann известна в Украине как производитель танков Leopard и зенитных установок Gepard. Nexter Systems является производителем САУ Caesar и танков Leclerc.

1 июня Зеленский заявил, что Западу не хватает скорости в вопросах поставки военной помощи. В результате есть проблемы с укомплектованием резервных бригад и обеспечением ротаций на фронте.

4 июня Reuters писало, что на фоне войны в Украине Германия планирует заказать у компании Rheinmetall дополнительные 200 000 артснарядов для пополнения своих армейских составов.

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