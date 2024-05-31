Більше 13 000 пострілів на добу. У Генштабі розповіли про покращення ситуації зі снарядами

Співвідношення щодо пострілів на користь росіян зменшилося з одного до десяти – і стало один до п'яти

Ілюстративне фото: OLEG PETRASYUK / EPA

Наразі "стало легше" зі снарядами для Сил оборони, повідомив співрозмовник LIGA.net у Генеральному штабі ЗСУ. Кількісні показники не уточнюються, проте деякі з них озвучувалися раніше.

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Наприкінці квітня співрозмовник повідомляв, що співвідношення пострілів між Силами оборони та російськими окупантами – десь один до десяти.

"Ми з цим рахуємося. Ми повинні точно стріляти, щоб на одну ціль витрачати менше боєприпасів", – пояснював він тоді.

Співбесідник нагадав, що влітку 2023 року окупанти використовували близько 10 000 – 15 000 на добу, а українські захисники – 10 000.

Тоді був "відносний паритет", але потім росіяни з серпня до кінця 2023 року наростили кількість пострілів до 20 000, а в України залишилося 10 000, пояснював він.

А вже з початку 2024 року загарбники використовують щодня від 60 000 до 70 000 – це досягається коштом співпраці з країнами на кшталт Ірану, зазначив співрозмовник.

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Проте, за даними джерела, на кінець квітня у Сил оборони було близько 13 000 пострілів на добу, а зараз у цьому сенсі "стало легше".

26 травня перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк заявив в інтерв'ю оборонного відомства, що співвідношення щодо пострілів вже становить в середньому один до п'яти на користь загарбників.

Вранці у п'ятницю, 31 травня, речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин повідомив LIGA.net кількість обстрілів з боку окупантів та вогневих завдань, виконаних захисниками, за добу.

За його словами, зараз співвідношення від Харківського напрямку і до колишнього Авдіївського таке: росіяни здійснили 3618 обстрілів позицій українських військ, натомість підрозділи артилерії Сил оборони виконали понад 2927 вогневих завдань.

Слід зауважити, що у цих показниках йдеться про бойові завдання, а не про постріли та використані снаряди.

17 лютого чеський президент Павел заявив про 800 000 снарядів, які можуть бути відправлені до України. Йдеться про пів мільйона снарядів калібру 155 мм і ще 300 000 снарядів калібру 122 мм – вони були знайдені в третіх країнах.

28 травня прем'єр Чехії Фіала заявив, що найближчими днями Україна отримає перші артилерійські снаряди, закуплені в межах чеської ініціативи.

29 травня стало відомо, що до кінця 2024 року європейські союзники планують передати Україні 500 000 артилерійських снарядів, закуплених у межах чеської ініціативи.

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