Более 13 000 выстрелов в сутки. В Генштабе рассказали об улучшении ситуации со снарядами

Соотношение по выстрелам в пользу россиян уменьшилось с одного к десяти – и стало один к пяти

Иллюстративное фото: OLEG PETRASYUK / EPA

"Стало легче" со снарядами для Сил обороны, сообщил собеседник LIGA.net в Генеральном штабе ВСУ. Количественные показатели не уточняются, но некоторые из них озвучивались раньше.

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В конце апреля собеседник сообщал, что соотношение выстрелов между Силами обороны и российскими оккупантами – где-то один к десяти.

"Мы с этим считаемся. Мы должны точно стрелять, чтобы на одну цель тратить меньше боеприпасов", – объяснял он тогда.

Собеседник напомнил, что летом 2023 года оккупанты использовали около 10 000 – 15 000 в сутки, а украинские защитники – 10 000.

Тогда был "относительный паритет", но затем россияне с августа по конец 2023 года нарастили количество выстрелов до 20 000, а у Украины осталось 10 000, объяснял он.

А уже с начала 2024 года захватчики используют каждый день от 60 000 до 70 000 – это достигается за счет сотрудничества со странами типа Ирана, отметил собеседник.

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Однако, по данным источника, к концу апреля у Сил обороны было около 13 000 выстрелов в сутки, а сейчас в этом смысле "стало легче".

26 мая первый заместитель министра обороны Иван Гаврилюк заявил в интервью оборонному ведомству, что соотношение по выстрелам уже составляет в среднем один к пяти в пользу захватчиков.

Утром в пятницу, 31 мая, представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин сообщил LIGA.net количество обстрелов со стороны оккупантов и огневых задач, выполненных защитниками, в сутки.

По его словам, сейчас соотношение от Харьковского направления и до бывшего Авдеевского таково: россияне совершили 3618 обстрелов позиций украинских войск, а подразделения артиллерии Сил обороны выполнили более 2927 огневых задач.

Следует отметить, что в этих показателях речь идет о боевых задачах, а не о выстрелах и использованных снарядах.

17 февраля чешский президент Павел заявил о 800 000 снарядах, которые могут быть отправлены в Украину. Речь идет о полумиллионе снарядов калибра 155 мм и еще 300 000 снарядов калибра 122 мм – они были найдены в третьих странах.

28 мая премьер Чехии Фиала заявил, что в ближайшие дни Украина получит первые артиллерийские снаряды, закупленные в рамках чешской инициативы.

29 мая стало известно, что до конца 2024 года европейские союзники планируют передать Украине 500 000 артиллерийских снарядов, закупленных в рамках чешской инициативы.

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