Оборонна компанія KNDS, яка виробляє Leopard, певний час не зможе постачати зброю Україні

Директор німецького виробника зброї Ральф Кетцель пояснив, що питання полягає у тому, що компанія не ухвалила необхідне рішення два роки тому

Німецький танк Leopard (Фото: EPA)

Оборонне підприємство німецького та французького виробників бронетехніки Krauss-Maffei Wegmann і Nexter Systems (KNDS) не зможе постачати додаткове озброєння для українських військових найближчим часом – здатність швидкого виробництва вичерпана. Про це заявив керівний директор KNDS Ральф Кетцель порталу web.de, передає MarketScreener.

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За словами керівника, це пов'язано з тим, що було складно передбачити, скільки триватиме війна на українській території.

"Стратегічне рішення мало бути ухвалене два роки тому: це буде війна, яка триватиме кілька років. Тоді ми могли б надати новий матеріал сьогодні", – сказав він.

Наразі країни НАТО також потребують нового озброєння, зокрема й для заміни того обладнання, яке вже передали Києву, зауважив Кетцель.

Очільник компанії зазначив, що KNDS хоч і виробляє зброю безпосередньо для України, проте державу можна було б підтримати ефективніше, якби інші партнери доставили б українській армії замовлені ними танки.

"Застосування військової зброї — і це включає передання — є питанням національного суверенітету", – підкреслив чоловік.

Щодо танків Leoprad, які компанія постачає Києву, то складно було передбачити, що для їх ремонту знадобляться роки, розповів Кетцель. Його компанія не знає, наскільки велика зараз проблема відновлення техніки на місці, адже 80%-90% ремонту виконується саме на фронті.

Він додав, що закупівля запчастин для важкої військової техніки є нелегкою справою з урахуванням того, що в уряді його країни кажуть, що Німеччина також хоче бути готовою до війни.

5 червня німецький міністр оборони Борис Пісторіус заявив, що його країна не відправлятиме своїх солдатів в Україну, водночас Берлін вважає, що потрібно бути готовими до війни проти Росії у 2029 році.

ДОВІДКА. KNDS – спільне підприємство двох європейських виробників бронетехніки – німецької фірми Krauss-Maffei Wegmann і французької Nexter Systems. Утворена у 2016 році. Штаб-квартира фірми знаходиться в Амстердамі. Krauss-Maffei Wegmann відома в Україні як виробник танків Leopard та зенітних установок Gepard. Nexter Systems є виробником САУ Caesar та танків Leclerc.

1 червня Зеленський заявив, що Заходу бракує швидкості у питаннях постачання військової допомоги. Внаслідок чого є проблеми з укомплектуванням резервних бригад і забезпеченням ротацій на фронті.

4 червня Reuters писало, що на тлі війні в Україні Німеччина планує замовити у компанії Rheinmetall додаткові 200 000 артснарядів для поповнення своїх армійських складів.

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