Зеленський вважає, що Заходу бракує швидкості у питаннях постачання зброї

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський заявив, що наразі не може повністю укомплектувати резервні бригади й забезпечити ротацію на фронті, адже допомога від західних союзників надходить повільно. Про це український лідер сказав у інтерв'ю виданню The Guardian.

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"Укомплектувати бригади можна просто і швидко. Я вважаю, це швидкість, якої так не вистачає Заходу, західним партнерам. Це може бути з різних причин. Це може бути бюрократія, інший підхід до життя", – заявив Зеленський.

Він зазначив, що країни Заходу перебувають у безпеці, тому там по-іншому ставляться до часу.

"Росія повільніша, ніж Україна. Але Росія швидша, ніж Захід. І це є проблема. Відповідно, ми хочемо швидших постачань. Просто ми цю ціну відчуваємо болячіше, ніж в країнах-партнерах. Тому що в їхніх сім’ях ніхто не загинув", – наголосив глава держави.

24 квітня Зеленський, коментуючи підписання президентом США Джо Байденом закону про допомогу Україні, заявив, що зараз необхідно робити все, аби "компенсувати пів року, які пройшли у дебатах".

20 травня Зеленський заявив, що західні партнери надто довго ухвалюють ключові рішення щодо військової підтримки України – із запізненням приблизно на рік.

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