Україні потрібні додаткові Patriot та розширення поставок F-16 - Зеленський

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський відреагував на масовану атаку по українських регіонах у ніч проти 1 червня. Він знову звернувся до Заходу й закликав надати додаткові системи Patriot, показавши наслідки обстрілу.

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"Цивільні люди, інфраструктура, енергетичні об’єкти. Це те, з чим воює Росія. Цієї ночі черговий обстріл з понад 50 ракет різних типів і близько 50 дронів "Шахед" був спрямований на південь, центр і захід України", – сказав він.

На думку Зеленського, партнери точно знають, що для цього потрібно, зокрема додаткові системи Patriot, а також прискорення та розширення постачання винищувачів F-16 в Україну.

"Лише тоді, коли Путін втратить можливість бити по цивільних людях і цивільній інфраструктурі, він буде змушений припинити свій терор", – констатував президент.

За його словами, головна мета Росії – нормалізувати терор, використати відсутність достатньої кількості засобів ППО та рішучості партнерів України.

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У ніч проти 1 червня російська армія комбіновано атакувала Україну, внаслідок цього польські Збройні Сили в повітря підняли літаки. Повітряні сили Збройних Сил України повідомляли про атаку безпілотників, а згодом і застосування ракет.

Міністр енергетики Герман Галущенко повідомляв, що під російським ударом опинилися п'ять енергообʼєктів України.

Внаслідок нічної російської атаки було уражено обʼєкт енергетичної інфраструктури у Кіровоградській області.

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