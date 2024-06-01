Ворог атакував дві теплові електростанції ДТЕК, серйозно пошкоджено обладнання — енергетики

За даними енергетиків, це вже шоста масована атака на теплоелектростанції компанії за 2,5 місяці

ТЕС ДТЕК. Ілюстративне зображення (Фото: ДТЕК)

У ніч проти 1 червня російська армія атакувала дві теплоелектростанції ДТЕК та серйозно пошкодила обладнання. Про це зранку повідомили у компанії.

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"І знову вкрай важка ніч для української енергетики. Ворог обстріляв дві наші ТЕС. Серйозно пошкоджено обладнання. Енергетики в ці хвилини працюють над ліквідацією наслідків атаки", — зазначили в ДТЕК.

За даними енергетиків, це вже шоста масована атака на теплоелектростанції компанії за 2,5 місяці.

З початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні понад 180 разів. За цей період від обстрілів на станціях 51 працівника було поранено, троє енергетиків загинули.

У ніч проти 1 червня російська армія комбіновано атакувала Україну, внаслідок цього польські Збройні Сили в повітря підняли літаки. Повітряні сили Збройних Сил України повідомляли про атаку безпілотників, а згодом і застосування ракет.

Міністр енергетики Герман Галущенко повідомляв, що під російським ударом опинилися п'ять енергообʼєктів України.

Внаслідок нічної російської атаки було уражено обʼєкт енергетичної інфраструктури у Кіровоградській області.

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