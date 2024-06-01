Враг атаковал две тепловые электростанции ДТЭК, повреждено оборудование – энергетики

По данным энергетиков, это уже шестая массированная атака на теплоэлектростанции компании за 2,5 месяца

ТЭС ДТЭК. Иллюстративное изображение (Фото: ДТЭК)

В ночь на 1 июня российская армия атаковала две теплоэлектростанции ДТЭК и серьезно повредила оборудование. Об этом утром сообщили в компании.

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"И снова крайне тяжелая ночь для украинской энергетики. Враг обстрелял две наши ТЭС. Серьезно повреждено оборудование. Энергетики в эти минуты работают над ликвидацией последствий атаки", – отметили в ДТЭК.

По данным энергетиков, это уже шестая массированная атака на теплоэлектростанции компании за 2,5 месяца.

С начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции ДТЭК были обстреляны более 180 раз. За этот период от обстрелов на станциях 51 работник был ранен, трое энергетиков погибли.

В ночь на 1 июня российская армия комбинированно атаковала Украину, в результате этого польские Вооруженные Силы в воздух подняли самолеты. Воздушные силы Вооруженных Сил Украины сообщали об атаке беспилотников, а затем и применении ракет.

Министр энергетики Герман Галущенко сообщал, что под российским ударом оказались пять энергообъектов Украины.

В результате ночной российской атаки был поражен объект энергетической инфраструктуры в Кировоградской области.

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