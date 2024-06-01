Украине нужны дополнительные Patriot и расширение поставок F-16 - Зеленский

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский отреагировал на массированную атаку по украинским регионам в ночь на 1 июня. Он снова обратился к Западу и призвал предоставить дополнительные системы Patriot, показав последствия обстрелов.

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"Гражданские люди, инфраструктура, энергетические объекты. Это то, с чем воюет Россия. Этой ночью очередной обстрел из более 50 ракет разных типов и около 50 дронов "Шахед" был направлен на юг, центр и запад Украины", – сказал он. .

По мнению Зеленского, партнеры точно знают, что для этого нужны, в частности, дополнительные системы Patriot, а также ускорение и расширение поставок истребителей F-16 в Украину.

"Только тогда, когда Путин потеряет возможность бить по гражданским людям и гражданской инфраструктуре, он будет вынужден прекратить свой террор", - констатировал президент.

По его словам, главная цель России - нормализовать террор, использовать отсутствие достаточного количества средств ПВО и решимости партнеров Украины.

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В ночь на 1 июня российская армия комбинированно атаковала Украину, в результате этого польские Вооруженные Силы в воздух подняли самолеты. Воздушные силы Вооруженных Сил Украины сообщали об атаке беспилотников, а затем и применении ракет.

Министр энергетики Герман Галущенко сообщал, что под российским ударом оказались пять энергообъектов Украины.

В результате ночной российской атаки был поражен объект энергетической инфраструктуры в Кировоградской области.

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